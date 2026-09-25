হাতিরঝিলে বাস কাউন্টার ভেঙে চুরির চেষ্টা, হাতেনাতে আটক ৩

রাজধানীর হাতিরঝিলে বাস কাউন্টার ভেঙে চুরির চেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে টহলরত আনসার সদস্যরা। পরে তাঁদের হাতিরঝিল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে হাতিরঝিল-মহানগর এলাকার ২ নম্বর গেটে এ ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কামরুল (২১), মো. আসিক (১৮) ও মো. শামীম (১৯)। তাঁদের সবার বাড়ি হাতিরঝিলের মধুবাগ এলাকায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র সহকারী পরিচালক মো. নাজমুস সাকিব জানান, গভীর রাতে তিন ব্যক্তি একটি বাস কাউন্টার ভেঙে চুরির চেষ্টা করছিলেন। এ সময় এলাকায় টহলরত আনসার সদস্যরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের হাতেনাতে আটক করেন। পরে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে আটক তিনজনকে হাতিরঝিল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ঘটনার সময় এপিসি শেখ রাসেল, আনসার সদস্য মো. মিজানুর রহমান ও মো. মাইমুন ইসলাম দায়িত্বে ছিলেন বলে জানান এ আনসার কর্মকর্তা।
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