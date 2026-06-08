স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার পর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে স্বামীর ওপর অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে শারমীন সুলতানা (২৬) নামে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়ে পুলিশ। রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার উত্তরা রামশালা গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। শারমীন ওই গ্রামের কলিমউদ্দিনের ছেলে শামীম হোসেনের স্ত্রী।
আজ রোববার সকাল সাড়ে দশটার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ জয়পুরহাট আধুনিক হাসপাতালে মর্গে পাঠায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাত ১০টার দিকে বাড়িতে আসার পর শামীমের সঙ্গে স্ত্রী শারমীনের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে শামীম ছামিদা (৬) ও সাদ হোসেন (৩) দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় শারমীন পাশের ঘরে বাঁশের আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। সকালে শামীম ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায়। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
সোনামুখী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান সোলাইমান আলী সরদার বলেন, প্রেমের সম্পর্ক করে শারমীনের সঙ্গে শামীমের বিয়ে হয়। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর শামীমের সন্তানদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে দেখে স্ত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
আক্কেলপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোমিনুল ইসলাম বলেন, স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে শারমীন সুলতানা নামে এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে খবর থানায় আসে। ঘটনাস্থলে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
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