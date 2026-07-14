জয়পুরহাটে মাদক মামলায় পলাতক আসামির যাবজ্জীবন ও ১০ বছরের কারাদণ্ড

জয়পুরহাটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি মামলায় পৃথক দুটি ধারায় এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন ও ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে জয়পুরহাটের অতিরিক্ত দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মো. তসরুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে উভয় ধারায় তাঁকে ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির নাম এমরান হোসেন (২৮)। তিনি জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামের আব্দুল জলিল শেখের ছেলে। জামিন নেওয়ার পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ৭ নভেম্বর পাঁচবিবি উপজেলার উত্তর গোপালপুর মাঠ দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে—এমন খবরে অভিযান চালায় বিজিবি। ৭৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও নেশাজাতীয় ৭৯০টি বুপ্রেনরফিন (ইনজেকশন) অ্যাম্পুল নিয়ে পালানোর সময় পাঁচবিবির আটাপাড়া বিওপির বিজিবি সদস্যরা এমরান হোসেনকে আটক করেন।
এ ঘটনায় আটাপাড়া বিওপির তৎকালীন নায়েক সুবেদার মহাতাব উদ্দিন বাদী হয়ে পাঁচবিবি থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে এমরানের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।
ঘটনা তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ১৬ জানুয়ারি তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মো. মাসুদ আলম খান আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
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