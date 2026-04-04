জয়পুরহাট

‘জয়পুরহাটে নতুন মেডিকেল কলেজ হবে, জেনারেল হাসপাতাল হবে ৫০০ শয্যার’

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে মাসিক সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা এবং জেলায় একটি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে জয়পুরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে আয়োজিত হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘২৫০ শয্যার হাসপাতাল হলেও এখানে নিয়মিত ৬০০ থেকে ৭০০ রোগী ভর্তি থাকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বর্তমান হাসপাতাল ভবনটিকে ঊর্ধ্বমুখী আরও তিনটি ফ্লোর সম্প্রসারণ করার। এটি করা গেলে দ্রুতই হাসপাতালটিকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা যাবে। এতে সেবার মান যেমন বাড়বে, তেমনি চিকিৎসকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।’

জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের গুরুত্ব তুলে ধরে আব্দুল বারী বলেন, ‘বগুড়া বৃহত্তর জেলা হিসেবে সেখানে একটি মেডিকেল কলেজ আছে। জয়পুরহাটে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি। এখানে ম্যাটসের (MATS) যে স্ট্রাকচার ও সুযোগ-সুবিধা আছে, তা ব্যবহার করেই প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব। আমরা সরকারের কাছে জয়পুরহাটে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো অনুরোধ জানাব।’ তিনি বলেন, জয়পুরহাটে নওগাঁ, দিনাজপুর ও বগুড়ার পার্শ্ববর্তী উপজেলার রোগীরাও চিকিৎসা নিতে আসেন। তাই এখানে মেডিকেল কলেজ হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ‘সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা’ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা সফল হবে।

হাসপাতালের বর্তমান সমস্যাগুলো নিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ব্যবস্থাপনা সভায় আমরা জনবল সংকট ও যন্ত্রপাতির ঘাটতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বিষয়গুলো দ্রুত সমাধানের জন্য সরকারের উচ্চপর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে।’

হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও সদস্যসচিব ডাক্তার রাশেদ মোবারক জুয়েলের সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক আল মামুন মিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহবুবুজ্জামান, জেলা পরিষদের প্রশাসক মাসুদ রানা প্রধান প্রমুখ।

