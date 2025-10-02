Ajker Patrika
ঝিনাইদহে বাস-ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনার শিকার বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনার শিকার বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহে বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিফাত (১২) নামের এক শিশু ও ভ্যানচালক নজরুল ইসলাম (৬০) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছানোয়ার হোসেন (৬২) নামের একজন। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের আঠারোমাইল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পরে বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে গেলেও আরাপপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে।

জানা গেছে, নিহত শিশু সিফাত চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মিনহাজপুর গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে এবং নজরুল ইসলামের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামে।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল মন্ডল পরিবহনের একটি বাস। এ সময় হলিধানী বাজার থেকে নগরবাথান বাজারের দিকে একটি ভ্যানে তিনজন যাত্রী নিয়ে আসছিল। আঠারোমাইল নামক স্থানে চুয়াডাঙ্গাগামী আরেকটি রয়েল পরিবহনের বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ভ্যানের সঙ্গে।

এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশু সিফাতের। স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা এসে নজরুল ইসলাম ও ছানোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় ভ্যানচালক নজরুল ইসলামের।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা তানভীর হাসান বলেন, ‘আমরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।’

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, নজরুল ইসলাম নামের এক রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। একজনকে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থা গুরুতর। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

