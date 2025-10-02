ঝিনাইদহে বাস-ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিফাত (১২) নামের এক শিশু ও ভ্যানচালক নজরুল ইসলাম (৬০) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছানোয়ার হোসেন (৬২) নামের একজন। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের আঠারোমাইল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পরে বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে গেলেও আরাপপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে।
জানা গেছে, নিহত শিশু সিফাত চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মিনহাজপুর গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে এবং নজরুল ইসলামের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামে।
ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল মন্ডল পরিবহনের একটি বাস। এ সময় হলিধানী বাজার থেকে নগরবাথান বাজারের দিকে একটি ভ্যানে তিনজন যাত্রী নিয়ে আসছিল। আঠারোমাইল নামক স্থানে চুয়াডাঙ্গাগামী আরেকটি রয়েল পরিবহনের বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ভ্যানের সঙ্গে।
এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশু সিফাতের। স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা এসে নজরুল ইসলাম ও ছানোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় ভ্যানচালক নজরুল ইসলামের।
ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা তানভীর হাসান বলেন, ‘আমরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।’
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, নজরুল ইসলাম নামের এক রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। একজনকে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থা গুরুতর। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।
ঝিনাইদহে বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিফাত (১২) নামের এক শিশু ও ভ্যানচালক নজরুল ইসলাম (৬০) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছানোয়ার হোসেন (৬২) নামের একজন। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের আঠারোমাইল নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পরে বাসচালক ও হেলপার পালিয়ে গেলেও আরাপপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে।
জানা গেছে, নিহত শিশু সিফাত চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মিনহাজপুর গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে এবং নজরুল ইসলামের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগরবাথান গ্রামে।
ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল মন্ডল পরিবহনের একটি বাস। এ সময় হলিধানী বাজার থেকে নগরবাথান বাজারের দিকে একটি ভ্যানে তিনজন যাত্রী নিয়ে আসছিল। আঠারোমাইল নামক স্থানে চুয়াডাঙ্গাগামী আরেকটি রয়েল পরিবহনের বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ভ্যানের সঙ্গে।
এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশু সিফাতের। স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা এসে নজরুল ইসলাম ও ছানোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় ভ্যানচালক নজরুল ইসলামের।
ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা তানভীর হাসান বলেন, ‘আমরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে পৌঁছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন।’
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেফতাহুল জান্নাত বলেন, নজরুল ইসলাম নামের এক রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যান। একজনকে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থা গুরুতর। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।
রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স (তড়কা রোগ) আক্রান্ত সন্দেহে ছয়জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে চারজনের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সময়মতো চিকিৎসা না নিলে এ রোগে আক্রান্ত প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনের মৃত্যুঝুঁকি থাকে।৬ মিনিট আগে
জামায়াত তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রচারের জন্য পিআর নিয়ে মাঠে নেমেছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে অযোগ্য ব্যক্তিরও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পৃথিবীর কিছু দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনব্যবস্থা থাকলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।১২ মিনিট আগে
পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং মস্তুল ও পিংক সিটি এলাকায় ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এতে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ৩০০ ফিট সড়কের মস্তুল এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।২৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা সম্পর্কে মা-মেয়ে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মৌলভীপাড়া এলাকাসংলগ্ন রেললাইনে এ দুর্ঘটনার ঘটে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।২৩ মিনিট আগে