Ajker Patrika
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ঝিনাইদহ

২৮ হাজার ইয়াবা ও প্রায় ২০ লাখ টাকা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
২৮ হাজার ইয়াবা ও প্রায় ২০ লাখ টাকা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১
গ্রেপ্তার রাশেদ শেখ। ছবি: সংগৃহীত

মাগুরা পৌরসভার কলেজপাড়া এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে ২৮ হাজার ইয়াবা বড়ি, চার বোতল ফেনসিডিল ও মাদক কারবারের ১৯ লাখ ৫৮ হাজার ১০০ টাকা উদ্ধার করেছে এসআরবি-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্প। এ সময় রাশেদ শেখ (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) রাত ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে কলেজপাড়া এলাকার স্বপ্ন বিলাস ভবনের চতুর্থ তলার ডি-৩ নম্বর কক্ষে এ অভিযান চালানো হয়।

গ্রেপ্তার রাশেদ শেখ ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মালিপাড়া গ্রামের মো. মোস্তফা শেখের ছেলে। তিনি ওই কক্ষে থাকতেন। শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মো. ইমামীম মুবীন সরকার সুমন সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই কক্ষে অভিযান চালিয়ে ইয়াবা, ফেনসিডিল ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া সেখান থেকে চারটি ল্যাপটপ, টাকা গণনার একটি মেশিন, একটি প্রেস বুম মাইক্রোফোন এবং খেলনা পিস্তলসদৃশ একটি গ্যাস লাইটার উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত ইয়াবা, ফেনসিডিল ও নগদ টাকা। ছবি: সংগৃহীত
উদ্ধারকৃত ইয়াবা, ফেনসিডিল ও নগদ টাকা। ছবি: সংগৃহীত

এসআরবি-৬-এর দাবি, মাদক কারবারের মূল হোতা দ্বীপ্ত কুমার বিশ্বাস ওরফে সুমন (৩৫)। তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চাপড়ি গ্রামের মৃত দয়াল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে। তিনিও ওই কক্ষে থাকতেন। অভিযান টের পেয়ে তিনি কৌশলে পালিয়ে যান বলে জানায় এসআরবি-৬।

কোম্পানি কমান্ডার আরও জানান, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার রাশেদ শেখকে উদ্ধার করা আলামতসহ মাগুরা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

মাগুরাঝিনাইদহখুলনা বিভাগপৌরসভাখুলনামাদকদ্রব্য
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