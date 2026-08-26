ঘাস কাটার মেশিনে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গবাদিপশুর ঘাস কাটার মেশিনে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (২৬ আগস্ট) ভোরে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন অমরেন্দ্র নাথ ভৌমিক (৭০) ও তাঁর স্ত্রী মিনা ভৌমিক (৬০)।
স্থানীয়রা জানান, ভোরে অমরেন্দ্র নাথ গবাদিপশুর জন্য ঘাস কাটতে গোয়ালঘরে থাকা মেশিন চালু করেন। এ সময় তিনি বিদ্যুতায়িত হলে স্ত্রী মিনা ভৌমিক তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। পরে তিনিও বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।
শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার আসাদুজ্জামান জোহা বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে স্বজনেরা তাঁদের মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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