কালীগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের বারোবাজার রেলস্টেশনের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে জাহিদা বেগম (৫৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন তিনি।
নিহত জাহিদা বেগম জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মাসলিয়া গ্রামের আব্দুল মাজেদের স্ত্রী।
স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, জাহিদা বেগম মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি রেললাইন পার হয়ে বারোবাজার শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ যায় তাঁর।
বারোবাজার রেলস্টেশনের মাস্টার সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘বেলা ২টা ৪০ মিনিটের সময় ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি বারোবাজার অতিক্রম করে গেছে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারি, একজন ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে। আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে বিষয়টি যশোর রেল পুলিশকে জানাই। তারা এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।’
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা পৌর সদরের উত্তর শালগাড়িয়া সরদারপাড়া এলাকায় ৯ বছরের শিশুশিক্ষার্থী হাফসা হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে মামলায় অভিযুক্তনামীয় তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলো। পুলিশ বলছে, শিশু হাফসাকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।
পাবনা সদর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সঞ্জয় কুমার সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিহত হাফসার মা রিতু খাতুন বাদী হয়ে আজ সোমবার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় তিনজন নামীয়সহ অজ্ঞাতনামা আরও অনেককে আসামি করা হয়েছে।
সঞ্জয় কুমার সাহা আরও জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্ত পান্না সরদার (২৮) নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ দুপুরে পাবনা টেক্সটাইল কলেজ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে মামলার প্রধান অভিযুক্তনামীয় তিন আসামিকেই গ্রেপ্তার করা হলো। এর আগে ঘটনার দিন রাতেই সাব্বির ও রমজান নামের দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনা পৌর সদরের উত্তর শালগাড়িয়া সরদারপাড়া মহল্লার টিপু সরদারের ছেলে সাব্বির সরদার (২৬), ছবেদ আলীর ছেলে রমজান আলী (৩০) ও খালেক সরদারের ছেলে পান্না সরদার (২৮)। তাঁদের মধ্যে সাব্বির ও রমজানকে গতকাল রোববার আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। আর পান্নাকে আজ বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
এদিকে শিশু হাফসা হত্যার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।
আজ সকালে উত্তর শালগাড়িয়া সরদারপাড়া থেকে বিক্ষোভ-মিছিলটি বের হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তাঁরা। সেখানে নিহত শিশুশিক্ষার্থী হাফসার স্বজন ও এলাকাবাসী বক্তব্য দেন।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে তাঁরা মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। তা না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এ সময় প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম ঘটনাস্থলে গিয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।
গত শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে শিশু হাফসাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার সন্ধান চেয়ে এলাকায় মাইকিং করা হয়। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পর রাত ৮টার দিকে বাড়ির পেছনের জঙ্গলের ভেতর পাটিতে মোড়ানো কাদা মাখানো হাফসার মরদেহ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় রাতেই সন্দেহভাজন হিসেবে রমজান ও সাব্বির নামের দুজনকে আটক করা হয়।
নিহত হাফসা সদর উপজেলার মালঞ্চি ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামের প্রবাসী হাফিজুর রহমানের মেয়ে এবং স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
হাফসার নানার বাড়ির পাশের বাগানটি দীর্ঘদিন ধরে বখাটে, মাদকসেবী ও জুয়াড়িদের আড্ডাস্থল ছিল বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।
পাবনা সদর থানার পরিদর্শক সঞ্জয় কুমার সাহা বলেন, ‘মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদনে শিশু হাফসাকে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে। ধর্ষণের পর তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। এ ছাড়া পাবনা জেনারেল হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট একজন চিকিৎসকও জানিয়েছেন, শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।’
ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার বারাদিয়া বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিসংযোগের চেষ্টা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে ঘটনাটি ঘটে।
জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ব্যাংকের সামনের গেটে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়দের সহায়তায় ব্যাংককর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ ভোরে ব্যাংকের গেটের সামনে পোড়ার চিহ্ন ও পোড়া কাঠ পাওয়া যায়। গতকাল রাতে ব্যাংক ভবনের তৃতীয় তলায় চারজন কর্মকর্তা ও একজন অফিস সহায়ক ছিলেন।
পুলিশের ধারণা, রাত ২টা থেকে ৫টার মধ্যে অগ্নিসংযোগের এ চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। খবর পেয়ে শিবালয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছে।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। ওসি বলেন, ‘ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। দোষীদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের পরিবারের ওপর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে। আজ সোমবার সকালে রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন আদালত চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করে। এতে আইনজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।
বক্তারা সমাবেশ থেকে দায়রা জজের ছেলে তাওসিফ রহমান (১৭) হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি তাঁরা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির দ্রুত সর্বোচ্চ সাজা দাবি করেন।
বক্তারা বলেন, বিচার বিভাগের সদস্যদের পরিবার যদি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পাবে কীভাবে? মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করা হয়।
কর্মসূচিতে রাজশাহীর জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আবুল কাশেম, পারভেজ তৌফিক জাহেদী প্রমুখ বক্তব্য দেন।
এর আগে ১৩ নভেম্বর রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আবদুর রহমানের ভাড়া বাসায় ঢুকে বিচারকের নবম শ্রেণিপড়ুয়া ছেলে তাওসিফকে ছুরিকাঘাতে ও শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসীকেও (৪৪) হত্যার চেষ্টা করেন গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার মদনেরপাড় চকপাড়া গ্রামের সোলাইমান শহিদের ছেলে লিমন মিয়া (৩৪)।
এ ঘটনায় ১৪ নভেম্বর বিচারক মোহাম্মদ আবদুর রহমান বাদী হয়ে লিমন মিয়াকে আসামি করে রাজপাড়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। গ্রেপ্তার লিমন পাঁচ দিনের রিমান্ডে আছেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে দ্রুত নিয়ে আসতে হবে। ইন্টারপোলসহ আন্তর্জাতিক সব মাধ্যম ব্যবহার করে শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসরদের দেশে নিয়ে এসে দ্রুত রায় কার্যকর করতে হবে।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষণার পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন সাদিক কায়েম।
ডাকসুর ভিপি বলেন, ‘গত ১৬ বছরে বাংলাদেশে যে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল, জুলাই বিপ্লবে আমাদের হাজারো ভাইবোনকে শহীদ করেছিল, ৪০ হাজার ভাইবোনকে গাজী করেছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে আমাদের ভাইদের শহীদ করেছিল। সেই খুনি হাসিনার আজকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। এ রায়ের মাধ্যমে জুলাইয়ের প্রধান বিজয় হয়েছে। রায়ের মাধ্যমে শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হয়েছে, ইনসাফের বিজয় হয়েছে।’
সাদিক কায়েম বলেন, ‘খুনি হাসিনার দোসর সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম খুনি হাসিনার নির্দেশে চানখাঁরপুল থেকে শুরু করে, সাভারসহ সারা দেশে যে গণহত্যা চালিয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেছিল—সেই পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা ডাকসুর পক্ষ থেকে সরকার ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাছে তাঁর অপরাধ অনুযায়ী ন্যায্যবিচারের দাবি করছি।’
