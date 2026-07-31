ট্রেন রেখে উধাও চালক, ফিরলেন এক ঘণ্টা পর

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনে থেমেছিল সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস। নির্ধারিত দুই মিনিট যাত্রাবিরতির পর ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তবে ট্রেন রেখে চলে যান চালক। এক ঘণ্টা পর ফিরে আসেন তিনি। এরপর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে। এর জেরে যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হলে নিরাপত্তার স্বার্থে স্টেশনমাস্টার ও কয়েক কর্মচারী স্টেশন থেকে সরে যান।
স্টেশন সূত্রে জানা যায়, সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস সন্ধ্যা ৬টা ৭ মিনিটে মোবারকগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছায়। নির্ধারিত দুই মিনিট যাত্রাবিরতির পর ট্রেন ছাড়ার জন্য সংকেত দেওয়া হলেও ট্রেনটি আর ছাড়েনি। পরে ইঞ্জিনে গিয়ে দেখা যায়, দরজা বন্ধ এবং ইঞ্জিন বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে জানা যায়, চালক ইঞ্জিন রেখে চলে গেছেন। প্রায় ১ ঘণ্টা ৭ মিনিট পর, সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে চালক মাহবুবুর রহমান ফিরে এসে ট্রেন চালু করেন। তবে সাংবাদিকেরা তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য না করে ট্রেনের হুইসেল বাজিয়ে যাত্রা শুরু করেন।
ট্রেনের যাত্রী বাপ্পি নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, শুক্রবার রাজশাহীতে আমার বিএসসি পরীক্ষা। খুলনা থেকে এই ট্রেনে উঠেছি। রাজশাহী পৌঁছাতে না পারলে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারব কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।
সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেসের গার্ড শফিকুল ইসলাম বলেন, ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরও ট্রেন না ছাড়ায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, চালক ইঞ্জিন রেখে চলে গেছেন। তবে তিনি কেন চলে গিয়েছিলেন, তা আমি বলতে পারব না।
মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার শাহজাহান আলী বলেন, এক ঘণ্টার বেশি সময় পর চালক ফিরে এলে ট্রেনটি রাজশাহীর উদ্দেশে ছেড়ে যায়।
এ বিষয়ে কথা বলতে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক মো. হাবিবুর রহমানের মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি তা ধরেননি। পরে প্রধান যন্ত্রপ্রকৌশলী (চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার) আব্দুল মতিন চৌধুরীর মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় শুনে কল কেটে দেন। এরপর তিনি আর কল ধরেননি।
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