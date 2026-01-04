কাঁঠালিয়ায় যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় মো. রুহুল আমিন মুন্সি (৪০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা গ্রামে নিজ বাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।
রুহুল আমিন মুন্সি বলতলা গ্রামের মো. আতাহার আলী মুন্সির ছেলে।
জানা গেছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রুহুল আমিনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে কাঁঠালিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
শৌলজালিয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে মৃত্যুর বিষয়টি জানা যায়।
এ বিষয়ে কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু নাছের রায়হান আজকের পত্রিকাকে জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় মো. রুহুল আমিন মুন্সি (৪০) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা গ্রামে নিজ বাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।
রুহুল আমিন মুন্সি বলতলা গ্রামের মো. আতাহার আলী মুন্সির ছেলে।
জানা গেছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে রুহুল আমিনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে কাঁঠালিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঝালকাঠি সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
শৌলজালিয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে মৃত্যুর বিষয়টি জানা যায়।
এ বিষয়ে কাঁঠালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু নাছের রায়হান আজকের পত্রিকাকে জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মরদেহ দাফনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ভেনেজুয়েলায় সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে অপহরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের চরম লঙ্ঘন।২৬ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলায় খোকন চন্দ্র দাসকে হত্যার ঘটনায় বরিশাল র্যাব-৮ ও কিশোরগঞ্জ র্যাব-১৪ যৌথ অভিযান চালিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে মাদারীপুর র্যাব ক্যাম্পে এই ব্যাপারে সংবাদ সম্মেলন করেন বরিশাল র্যাব-৮-এর কমান্ডার অধিনায়ক মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন।৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তৌফিকুর রহমান (১৮) নামের এক পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন মো. মারুফ (২১) নামের আরেক যুবক। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরার আব্দুল্লাহপুরের বাস র্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) উড়ালসড়কে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে...১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে ৩৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। অন্য ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে। এ ছাড়া ৯ স্বতন্ত্র প্রার্থীর সবার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।১ ঘণ্টা আগে