Ajker Patrika
ঝালকাঠি

রাস্তায় ইজিবাইকের হঠাৎ ইউটার্ন, মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
রাস্তায় ইজিবাইকের হঠাৎ ইউটার্ন, মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির রাজাপুরে ইজিবাইক-মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে খলিলুর রহমান আকন (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তিনি ইজিবাইকচালক। এ সময় মোটরসাইকেলচালক মো. কাওসার আহম্মেদ (৩০) আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আনুমানিক পৌনে ১টার দিকে রাজাপুর-ভান্ডারিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বড় কৈবর্তখালী এলাকার সমবায় মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল থেকে মঠবাড়িয়ার উদ্দেশে যাত্রা করা মোটরসাইকেল। রাজাপুরে সমবায় এলাকায় পৌঁছালে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইজিবাইক হঠাৎ ইউটার্ন নেয়। মোটরসাইকেল আরোহী নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় সংঘর্ষ এড়াতে পারেননি। ফলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের সময় উভয়ই মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। এতে ইজিবাইকচালক মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত মোটরসাইকেল আরোহীর বাম হাতের আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নিহত খলিলুর রহমান আকন উপজেলার পুটিয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা। আহত কাওসার আহম্মেদ বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জের বামনকাটি এলাকার আব্দুল কাদের ফরাজীর ছেলে।

রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, মরদেহের সুরতহাল ও ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ঝালকাঠিদুর্ঘটনানিহতবরিশাল বিভাগরাজাপুরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: ফের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামের ৬ ফ্লাইট বাতিল, মাসকাটের ফ্লাইট উড্ডয়ন করেছে

চট্টগ্রামের ৬ ফ্লাইট বাতিল, মাসকাটের ফ্লাইট উড্ডয়ন করেছে

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

‘অমুসলিম’ শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে রাবি প্রশাসনের ‘গণ-ইফতার’

রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে আমবাগানে মিলল যুবকের লাশ

রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সকালে আমবাগানে মিলল যুবকের লাশ

রাস্তায় ইজিবাইকের হঠাৎ ইউটার্ন, মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১

রাস্তায় ইজিবাইকের হঠাৎ ইউটার্ন, মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ১