ঝালকাঠিতে যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠির নলছিটিতে আমিনুল ইসলাম বাবু (২৭) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার পর মরদেহ পুকুরে ফেলে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আজ রোববার (২৪ মে) দুপুরে উপজেলার নাচনমহল ইউনিয়নের কুড়ালিয়া এলাকার একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
নিহত আমিনুল ইসলাম বাবু উপজেলার নাচনমহল ইউনিয়নের আলমগীর হোসেন তালুকদারের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার (২৩ মে) রাত ৯টার দিকে আমিনুল বাড়ি থেকে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। আজ বেলা ২টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা নাচনমহল ইউনিয়নের কুড়ালিয়া গ্রামের কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়ির পুকুরে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে নলছিটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকালে মরদেহের মাথা, পেটসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও কোপের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করার পর মরদেহ পুকুরে ফেলে রেখে যায়।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহের শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক কোপের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদনে এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
