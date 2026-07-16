ফুলবাড়ীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বেলা ১১টায় উপজেলার গঙ্গা প্রসাদ গ্রামে বেসিক অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ফলদ গাছের চারা বিতরণ হয়।
বিদ্যালয়ের ১৫০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মাঝে এসব চারা বিতরণ করা হয়।
বেসিক অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আয়োজিত চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (দাতা) ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি আফজাল হোসেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে গাছের চারা বিতরণ করেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসিক-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল চন্দ্র সরকার, শিক্ষিকা মাহামুদা, ফজিনাতুন, শিক্ষক পলাশ ধনপতিসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
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