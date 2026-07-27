ঢাকায় যাচ্ছিলেন ক্যানসার রোগী, অ্যাম্বুলেন্স খাদে পড়ে ভাঙল পা

ঝালকাঠি থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ক্যানসার আক্রান্ত এক রোগীকে ঢাকায় নেওয়ার পথে একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গাছে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে গেছে। এতে রোগীসহ ছয়জন আহত হয়েছেন। আহত রোগীর একটি পা ভেঙে গেছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল-ঝালকাঠি আঞ্চলিক মহাসড়কের নলছিটি উপজেলার রায়পুর বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, ঝালকাঠি সদর উপজেলার পালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ও লবণ ব্যবসায়ী ফজলুল হক হাওলাদার (৭৫) দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত। উন্নত চিকিৎসা ও নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাঁকে একটি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছিল। পথে রায়পুর এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় অ্যাম্বুলেন্সটি সড়কের পাশের একটি গাছে সজোরে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে যায়।
দুর্ঘটনায় আহত হন রোগী ফজলুল হক হাওলাদার, তাঁর ছেলে রিয়াজুল ইসলাম (৪৫), পুত্রবধূ আফরোজা বেগম (৪০), জামাতা মামুন হোসেন লাভলু, নাতি পলক হোসেন (২২) এবং অ্যাম্বুলেন্সের চালক। চালকের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. টি এম মেহেদী হাসান (সানি) আজকের পত্রিকাকে বলেন, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ফজলুল হক হাওলাদারের একটি পা ভেঙে গেছে। পরে তাঁকে অন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আহত রোগীর ভাতিজা মতিন রহমান বলেন, প্রতি মাসের মতো সোমবারও চিকিৎসার জন্য ফজলুল হক হাওলাদারকে ঢাকায় নেওয়া হচ্ছিল। দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা ভেঙে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে অন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত অ্যাম্বুলেন্সটি উদ্ধারের কাজ চলছে। তবে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
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