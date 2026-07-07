Ajker Patrika
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যশোর

বানরের খেলা দেখতে যাওয়ার সময় অটোরিকশাচাপায় শিশুর মৃত্যু

চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি 
বানরের খেলা দেখতে যাওয়ার সময় অটোরিকশাচাপায় শিশুর মৃত্যু
নিহত মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের চৌগাছায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচাপায় মোস্তাফিজুর রহমান (৭) নামের এক স্কুলপড়ুয়া শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার দক্ষিণসাগর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে এবং দক্ষিণসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে দক্ষিণসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে চৌগাছা-আড়পাড়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মোস্তাফিজুর বানরের খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য দৌড়ে সড়ক পার হচ্ছিল। এ সময় দ্রুতগতির একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় সড়কেই ছিটকে পড়ে সে। আবারও ওই অটোরিকশা শিশুটির ওপর দিয়ে চালিয়ে দেন চালক। এতে গুরুতর আহত হয় মোস্তাফিজ। পরে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গাড়ি রেখে চালক পালিয়েছেন।

চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুনুর রশীদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান।

বিষয়:

যশোরচৌগাছাঅটোরিকশাদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগশিশু
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