শিমুলগাছ থেকে পড়ে কৃষকের মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুরে শিমুলগাছ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে ইসমাইল হোসেন (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) সকালে উপজেলার ভরতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ইসমাইল হোসেন ওই গ্রামের মৃত আকমল হোসেনের ছেলে।
নিহতের ভাইপো শিক্ষক মোস্তফা কামাল লাভলু বলেন, ‘সকালে বাড়ির অদূরে নিজেদের শিমুলগাছে বাঁশ বেঁধে তুলা পাড়তে ওঠেন আমার চাচা। একপর্যায়ে হাত ছুটে তিনি নিচে পড়ে যান। আমরা তাঁকে দ্রুত মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাই। সেখানে চিকিৎসক চাচাকে মৃত ঘোষণা করেন।’
মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাইফুদ্দিন বলেন, ‘গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ইসমাইল হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাঁর স্বজনেরা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।’
মনিরামপুর থানার ডিউটি অফিসার এসআই অপর্ণা বিশ্বাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
