Ajker Patrika
যশোর

মনিরামপুরে ভেজাল প্রসাধনী মজুত, ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
মনিরামপুরের দত্তকোনা এলাকায় তরুণ কুমারের বাড়িতে ভেজাল ও নকল প্রসাধনী পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে ভুয়া কোম্পানির বিভিন্ন প্রসাধনী পণ্য মজুত ও বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার বিকেলে র‍্যাব-৬ যশোরের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে অধিদপ্তরের যশোর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান উপজেলার দত্তকোনা এলাকায় তরুণ কুমারের বাড়িতে অভিযান চালান।

অভিযানকালে বাড়িতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ভেজাল ও নকল প্রসাধনী মজুত রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অপরাধে তরুণ কুমারকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ভেজাল প্রসাধনী জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দেখা যায়, তরুণ কুমার তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রসাধনী, মেহেদি ও নারকেল তেল মজুত করে বাজারজাত করছিলেন। এসব পণ্যের অধিকাংশের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ নেই।

সেলিমুজ্জামান আরও বলেন, জব্দ পণ্যের মধ্যে বেলি ফুল নারকেল তেল, বিভিন্ন পারফিউম এবং শাহজাদি ও কাশ্মীরি মেহেদির মোড়কে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো নাম পাওয়া যায়নি। এসব ভেজাল পণ্য ব্যবহার করলে ভোক্তাদের ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

অভিযান শেষে জব্দ করা ভেজাল পণ্য ধ্বংস করা হয় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

যশোরপ্রসাধনীমনিরামপুরখুলনা বিভাগজরিমানাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

ঈদের আগের দিন ঢাকার টার্মিনালগুলোতে নেই চাপ, যাত্রীসংকটে বাতিল নীলসাগর এক্সপ্রেস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ফাঁকা, যাত্রীর চাপ নেই

মমতাজিয়া দরবার শরিফ: সৌদির সঙ্গে মিল রেখে দুই শতাধিক গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

লক্ষ্মীপুরে ১১ গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

