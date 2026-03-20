মনিরামপুরে ভেজাল প্রসাধনী মজুত, ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

যশোরের মনিরামপুরে ভুয়া কোম্পানির বিভিন্ন প্রসাধনী পণ্য মজুত ও বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার বিকেলে র্যাব-৬ যশোরের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে অধিদপ্তরের যশোর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান উপজেলার দত্তকোনা এলাকায় তরুণ কুমারের বাড়িতে অভিযান চালান।
অভিযানকালে বাড়িতে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ভেজাল ও নকল প্রসাধনী মজুত রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অপরাধে তরুণ কুমারকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ ভেজাল প্রসাধনী জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সেলিমুজ্জামান বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দেখা যায়, তরুণ কুমার তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রসাধনী, মেহেদি ও নারকেল তেল মজুত করে বাজারজাত করছিলেন। এসব পণ্যের অধিকাংশের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ নেই।
সেলিমুজ্জামান আরও বলেন, জব্দ পণ্যের মধ্যে বেলি ফুল নারকেল তেল, বিভিন্ন পারফিউম এবং শাহজাদি ও কাশ্মীরি মেহেদির মোড়কে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো নাম পাওয়া যায়নি। এসব ভেজাল পণ্য ব্যবহার করলে ভোক্তাদের ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
অভিযান শেষে জব্দ করা ভেজাল পণ্য ধ্বংস করা হয় এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ঈদুল ফিতর সামনে রেখে রাজধানীর বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট ও রেলস্টেশনগুলোতে যাত্রী চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। আগের দিনগুলোতে যেখানে ঘরমুখো মানুষের ঢল নামে, সেখানে এবার দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। টার্মিনালগুলো অনেকটাই ফাঁকা, নেই আগের মতো কোলাহল বা দীর্ঘ লাইনের ভিড়।৮ মিনিট আগে
পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের আনন্দ ভাগাভাগি করতে শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়ি ফিরেছে অসংখ্য মানুষ। সরকারি ছুটি ঘোষণার পরে ঈদকে ঘিরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে ঘরমুখী মানুষের যেমন চাপ দেখা গিয়েছিল, আজ শুক্রবার তেমনটি নেই।২৮ মিনিট আগে
দরবারের বড় শাহজাদা মাওলানা আহসান আলী বলেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে দেশভেদে আলাদা দিনে চান্দ্র মাস শুরু করা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি কোরআনের সুরা আল-বাকারার ১৮৯ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, নতুন চাঁদ সমগ্র মানবজাতির জন্য মাস গণনার সূচক।৩১ মিনিট আগে
সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে লক্ষ্মীপুরে ১১টি গ্রামে ঈদ উদ্যাপিত হচ্ছে। জেলার রামগঞ্জ উপজেলার নোয়াগাঁও, জয়পুরা, বিঘা, বারো ঘরিয়া, হোটাটিয়া, শরশোই, কাঞ্চনপুর ও রায়পুর উপজেলার কলাকোপাসহ ১১টি গ্রামের প্রায় সহস্রাধিক মুসল্লি আজ শুক্রবার সকালে ঈদের নামাজ আদায় করেন।৩৬ মিনিট আগে