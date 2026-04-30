Ajker Patrika
যশোর

প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেল যশোরে শুভেচ্ছা জানানো সেই শিশু

­যশোর প্রতিনিধি
যশোর শহরের তসবির হলের সামনে আন নাসরের বাড়িতে গিয়ে উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো সাত মাসের শিশু আন নাসরের পরিবারের কাছে উপহার পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অপ্রত্যাশিত এই উপহারসামগ্রী হাতে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন শিশুটির মা-বাবা।

বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টায় যশোর শহরের তসবির হলের সামনে আন নাসরের বাড়িতে গিয়ে এই উপহারসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর সদস্যসচিব মোকসেদুল মোমিন মিথুন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এসব উপহার শিশুটির পরিবারের হাতে তুলে দেন।

জানা যায়, গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) দিনব্যাপী সফরে যশোরে যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ওই দিন দুপুরে তিনি যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শনে যাওয়ার পথে শিশু আন নাসরকে নিয়ে তার মা প্রধানমন্ত্রীকে একনজর দেখার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে সময় ফুল হাতে শিশু আন নাসরকে দেখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাস থেকে নেমে তাদের কাছে যান। তিনি তাঁদের সঙ্গে ছবি তোলেন এবং কিছু সময় কাটান। সফর শেষে ফিরে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী সেই শিশুর কথা মনে রেখেছেন এবং বাড়িতে উপহার পাঠিয়েছেন; এতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন আন নাসরের মা-বাবা।

শিশুটির মা আফরোজ খানম নিলিমা প্রধানমন্ত্রীর উপহার পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন, ‘এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো না। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমার সন্তানের জন্য উপহার, এতটা সম্মানপ্রাপ্তি... কোনো কিছুর যোগ্য আমরা নই। আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। প্রধানমন্ত্রী আমার সন্তানকে দেখে উনার হৃদয়ের সফট কর্নার থেকে বাস থেকে নেমে আসেন। আমি কোনোভাবেই কল্পনা করি নাই প্রধানমন্ত্রী আমার সন্তানকে দেখে বাস থেকে নেমে আসবেন।’

শিশুটির বাবা সাজেদুর রহমান পাপ্পু বলেন, ‘যখন শুনলাম প্রধানমন্ত্রী ইনস্টিটিউটে আসবেন। তো সেই জায়গা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য আমার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই স্বপ্ন থেকে আজকে আরেকটা স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটল প্রধানমন্ত্রী যখন আমার সন্তানের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। এটা আমার জীবনের একটা প্রাপ্তি।’

বিষয়:

যশোরখুলনা বিভাগতারেক রহমানজেলার খবরপ্রধানমন্ত্রীশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

সম্পর্কিত

কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের

কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু

বজ্রপাতে পুড়ে ছাই দিনমজুরের ঘর

বজ্রপাতে পুড়ে ছাই দিনমজুরের ঘর

নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি না করায় মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি না করায় মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা