Ajker Patrika
যশোর

অভয়নগরে কাঠপট্টিতে অগ্নিকাণ্ড

অভয়নগর (যশোর) প্রতিনিধি 
যশোরের অভয়নগরে কাঠপট্টিতে অগ্নিকাণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের অভয়নগরে গভীর রাতে কাঠপট্টিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে ১৫টি দোকান এবং কয়েকটি বিল্ডিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার (১১ মার্চ) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার নওয়াপাড়া বাজার এলাকার কাঠপট্টিতে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

ফায়ার সার্ভিসের নওয়াপাড়া স্টেশনের কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে নওয়াপাড়া ও ফুলতলা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো বাজার এলাকার বিদ্যুৎ-সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট কিংবা পাশের একটি ফানুস তৈরির কারখানা থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

ব্যবসায়ীরা জানান, পুড়ে যাওয়া দোকানগুলোতে বিপুল কাঠ ও দামি আসবাব মজুত ছিল। আগুনে সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তাঁরা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকার বেশি হতে পারে।

বিষয়:

যশোরআগুনখুলনা বিভাগদোকানঅগ্নিকাণ্ড
