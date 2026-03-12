উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আগুন

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে তিনটি এসি, একটি এয়ারকুলার ও আসবাব পুড়ে প্রায় ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।
গতকাল বুধবার (১১ মার্চ) রাত ৮টার দিকে উপজেলা পরিষদ ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ‘মেঘমালা’ সভাকক্ষে এই ঘটনা ঘটে।
উপজেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, রাত ৮টার দিকে ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে হঠাৎ ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখতে পান আশপাশের লোকজন ও সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা। পরে তাঁরা প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে নালিতাবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, শর্টসার্কিট থেকে সভাকক্ষের ভেতরে জানালার পর্দায় আগুন লাগে। পরে সেই আগুনে এসিগুলো বিস্ফোরিত হয়। এতে কক্ষের তিনটি এসি, একটি এয়ারকুলার ও আসবাব পুড়ে প্রায় ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
