রাজধানীর কাফরুলে ধর্ষণের দায়ে প্রেমিকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
রাজধানীর কাফরুল এলাকায় এক নারীকে ধর্ষণের দায়ে প্রেমিক মো. জাহাঙ্গীর হোসেনকে (৩২) আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডের পাশাপাশি আসামিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আসামি জরিমানার টাকা পরিশোধ না করলে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে জরিমানার টাকা ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়ার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. এরশাদ আলম (জর্জ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রায় ঘোষণার সময় আসামি উপস্থিত ছিলেন। এরপর তাকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে আবারও কারাগার পাঠানো হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামি মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের পূর্ব পরিচিত ছিলেন ওই নারী। ঘটনার ১১ মাস আগে ভিকটিমের স্বামীর মৃত্যু হয়। পূর্বপরিচিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর প্রায়ই তাঁর বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। একপর্যায়ে তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। ২০১৮ সালের ১৫ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১০টায় জাহাঙ্গীর হোসেন কাফরুল থানার ইব্রাহিমপুরের এক বাসায় তাঁকে ধর্ষণ করেন। ভিকটিম বিষয়টি আশপাশের মানুষকে জানাতে চাইলে তাঁকে বিয়ের আশ্বাস দেন জাহাঙ্গীর। একই আশ্বাসে তিনি ভুক্তভোগীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। এতে ওই নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তিনি তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। ওই ঘটনায় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ওই নারী জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলাটি করেন।
মামলার তদন্ত শেষে একই বছরের ২৫ নভেম্বর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কাফরুল থানার এসআই আকলিমা আক্তার।
তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ভিকটিমের নবজাতক সন্তানের ডিএনএ পরীক্ষায় আসামি মো. জাহাঙ্গীর হোসেনের গর্ভজাত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিচার চলাকালীন ৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে এ রায় দেন ট্রাইব্যুনাল।
