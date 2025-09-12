Ajker Patrika
শার্শা সীমান্তে ৪ নারী-পুরুষ আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
বিজিবির হাতে আটক চারজন। ছবি: সংগৃহীত
বিজিবির হাতে আটক চারজন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় চার নারী-পুরুষকে আটক করেছে বিজিবি। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার গোগা সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—মিঠু মোল্লা (৩২), মিজানুর সরদার (৪৫), শাপলা খাতুন (২৩) ও সুমি আক্তার (২৪)। তাঁদের বাড়ি যশোর ও পিরোজপুরে বলে জানা গেছে।

খুলনা ব্যাটালিয়ন ২১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার বলেন, গোপন সূত্রে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সীমান্তের কাছ থেকে তাঁদের আটক করেছেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে চারটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিজিবির অভিযানের খবর পেয়ে নারী-পুরুষদের ফেলে পালিয়ে যান পাচারকারীরা। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

