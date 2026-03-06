Ajker Patrika
যশোর

যশোরে অস্ত্র-গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে অস্ত্র-গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন
যশোরে অস্ত্র–গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের অভয়নগরে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ তিন যুবককে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন অভয়নগর উপজেলার সিদ্ধিপাশা ইউনিয়নের ধুলগ্রামের রিয়াজ সরদার ওরফে সূর্য সরদার (২৮), একই গ্রামের শাকিল সরদার (২৫) ও শুভরাড়া ইউনিয়নের ইছামতি গ্রামের রবিউল মোল্যা (২৩)।

অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গ্রামবাসীর উদ্যোগে গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে পেরুলী-ধুলগ্রাম সড়কে গণপাহারা চলছিল। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে দুজন আরোহীর দেহ তল্লাশি করতে গেলে তাঁদের একজন একটি পিস্তল দেখিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন।

পরে ইছামতি গ্রামের রবিউল মোটরসাইকেল আরোহী দুজনের পক্ষ নিলে তিনজনকেই গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে ওসি এস এম নুরুজ্জামান বলেন, শুভরাড়া ইউনিয়ন থেকে একটি বিদেশি ৯ এমএম পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি, একটি খালি ম্যাগাজিনসহ তিন যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। আটক তিনজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

গণপিটুনিআগুনজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ‘কেয়ামতের ক্ষেপণাস্ত্র’ পরীক্ষা

দুই শিক্ষক ও এক কর্মকর্তার প্ররোচনায় ইবি শিক্ষিকাকে হত্যা

ট্রাম্পকে নিয়ে করা ৩ ভবিষ্যদ্বাণীর ২টিই ফলে গেছে, বাকি শুধু পরাজয়

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

সম্পর্কিত

রাজধানীতে ২৫ লাখ টাকার জালনোট জব্দ, আটক সদস্যরা সদ্য এইচএসসি পাস

রাজধানীতে ২৫ লাখ টাকার জালনোট জব্দ, আটক সদস্যরা সদ্য এইচএসসি পাস

যশোরে অস্ত্র-গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন

যশোরে অস্ত্র-গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন

পঞ্চগড়ে অধ্যক্ষের বাড়িতে ডাকাতি, প্রতিবেশী যুবকসহ ৬ ডাকাত গ্রেপ্তার

পঞ্চগড়ে অধ্যক্ষের বাড়িতে ডাকাতি, প্রতিবেশী যুবকসহ ৬ ডাকাত গ্রেপ্তার

খুলনার যুবলীগ নেতা শওকত কারাগারে

খুলনার যুবলীগ নেতা শওকত কারাগারে