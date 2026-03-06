বাংলাদেশ বনাম উ.কোরিয়া/ ভিএআর দুবার বাঁচাল বাংলাদেশকে

২৮’ কর্নার থেকে আসা বলে অত্যন্ত কাছ থেকে বাম পায়ের শটে বল জালে জড়ালেন হান জিন-হং (উত্তর কোরিয়া)। বলটি গোলপোস্টের নিচের বাঁ কোণ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। কিন্তু বল মিলি আক্তারের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় জোর করে শট মারেন জিন হং। তাই ভিএআরে বাতিল হয় গোল।
১৬’ বিপদ আসবে আসবে করার পর এসেই গিয়েছিল । কিয়ং ইয়ংয়ের পা থেকে ১৪ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পেয়েছিল উত্তর কোরিয়া। তবে কিয়ং ইয়ং বল পাওয়ার আগে বক্সের ভেতরে হাতে বল লাগে কিম সং গিয়ংয়ের। যা ভিএআরে চোখে পড়ে। তাই গোল বাতিল করেন রেফারি। চীন ম্যাচেও প্রথম গোল বাতিল হয়েছিল ভিএআরের কারণে।
১১’ কোরিয়ার তৈরি করা ছোট ছোট বিপদগুলো বেশ দক্ষতার সঙ্গেই সামলাচ্ছেন মিলি আক্তার। মনে করিয়ে দিচ্ছেন চীন ম্যাচের কথা।
৮’ দারুণ একটি সেভের পর ব্যথায় কাতড়াচ্ছিলেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিলি আক্তার। তবে দুই মিনিট পরই সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।
চীন ম্যাচের মতো উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ব্যাকলাইনে ৫ জন রেখেই ছক কষেছেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। মিডফিল্ডে চারজন রেখে ওপরে রাখা হয়েছে শুধু তহুরা খাতুনকে।
১’ বাঁশি বাজালেন রেফারি। শুরু হলো ম্যাচ, আক্রমণে বাংলাদেশ।
চীনের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে আজ শুরুর একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার শিউলি আজিম ও ফরোয়ার্ড উমেহলা মারমার জায়গা খেলছেন তহুরা খাতুন ও আইরিন খাতুন।
বাংলাদেশ একাদশ:
গোলরক্ষক: মিলি আক্তার।
ডিফেন্ডার: আফঈদা খন্দকার (অধিনায়ক), নবীরণ খাতুন, কোহাতি কিসকু, শামসুন্নাহার সিনিয়র।
মিডফিল্ডার: মনিকা চাকমা, মারিয়া মান্দা, ঋতুপর্ণা চাকমা, আইরিন খাতুন।
ফরোয়ার্ড: তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র।
আজকের পত্রিকার লাইভে আপনাকে স্বাগত। নারী এশিয়ান কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে সকাল ৮টায় উত্তর কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২-০ গোলে হারলেও সাহসী ফুটবলে নজর কেড়েছিলেন ঋতুপর্ণা–আফঈদারা। আজও কি তেমন কিছু উপহার দিতে পারবেন?