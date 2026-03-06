সোনারগাঁও হোটেল ক্রসিংয়ে কাচের টুকরার আঘাতে কিশোর নিহত

রাজধানীর তেজগাঁও থানার সোনারগাঁও ক্রসিংয়ে পথশিশুর কাচের টুকরা আঘাতে ময়জুল ওরফে কালু (১৬) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। শুক্রবার (৬ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে সোনারগাঁও হোটেল ক্রসিংয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
মুমূর্ষু অবস্থায় ওই শিশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা আল-আমিন নামের আরেক পথশিশু জানায়, তারা কারওয়ান বাজার এলাকায় একসঙ্গেই থাকে। ওই এলাকাতেই ভাঙারি টোকানোর কাজ করে। রাতে ক্রসিংয়ে আরেক পথশিশু হামিদুলের সঙ্গে ড্যান্ডি খাওয়া নিয়ে মারামারি হয় ময়জুলের। একপর্যায়ে হামিদুল তার কাছে থাকা কাচের টুকরা দিয়ে মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে যায় ময়জুল। দেখতে পেয়ে ময়জুলকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এরপর সেখানে থাকা লোকজন হামিদুলকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।
আলামিন আরও জানান, ময়জুলের বাড়ি ময়মনসিংহ। থাকে কারওয়ান বাজার এলাকায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। মৃত কিশোরের মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত রয়েছে। ঘটনাটি তেজগাঁও থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী আব্দুস সালাম ব্যাপারী এবং প্রতিষ্ঠানটির তিন প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ গ্রহণ, মানহীন সামগ্রী ক্রয় এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ খতিয়ে৩ ঘণ্টা আগে
খুলনায় মোটর ইউনিয়ন শ্রমিকনেতা মাসুম বিল্লাহ খুনের এক দিন পর মামলা হয়েছে। আজ শুক্রবার নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।৩ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদক কারবার ও সেবনে বাধা দেওয়ায় গুলিতে এক নারী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামীকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ বাবুল মিয়া নামের এক যুবককে আটক করেছে। আজ শুক্রবার (৬ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের এমসি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৩ ঘণ্টা আগে
ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান অঞ্চলের আরবিল শহরে বাবা-ছেলেসহ তিন বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার ইফতারের পর তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে রাতে বাসায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়লে সকালে তাঁদের মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।৪ ঘণ্টা আগে