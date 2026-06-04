Ajker Patrika
যশোর

যশোরে শুঁটকি মাছের প্যাকেটে ৩ হাজার পিস ইয়াবা, আটক ১

­যশোর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জুন ২০২৬, ২০: ১৮
যশোরে শুঁটকি মাছের প্যাকেটে ৩ হাজার পিস ইয়াবা, আটক ১
ইয়াবাসহ আটক হযরত আলী। ছবি: সংগৃহীত

যশোরে ডিবির অভিযানে শুঁটকি মাছের প্যাকেট থেকে তিন হাজার পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আটক হযরত আলী বেনাপোলের সাদিপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে যশোর ডিবি পুলিশের এসআই কামরুজ্জামান ও এসআই কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি টিম যশোর সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের হামিদপুর এলাকায় চেকপোস্ট পরিচালনা করে তাঁকে আটক করে।

যশোর ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন কুমার মণ্ডল জানান, আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল যশোর-নড়াইল মহাসড়কের যশোর সদর উপজেলার হামিদপুর এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে বাসের যাত্রী হযরত আলীর কাছে থাকা একটি শুঁটকির ব্যাগে লুকিয়ে রাখা তিন হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় যশোর কোতোয়ালি থানায় মামলা হয়েছে।

বিষয়:

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