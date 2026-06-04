Ajker Patrika
বগুড়া

আদমদীঘিতে বজ্রপাতে কিশোর নিহত

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
আদমদীঘিতে বজ্রপাতে কিশোর নিহত
ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় বজ্রপাতে রাব্বী হোসেন (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে উপজেলা সদরের তেঁতুলিয়া গ্রামের পাশে একটি মরিচখেতে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় কিশোরের মা মনিকা বেগম আহত হয়েছেন। তিনি আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে তেঁতুলিয়া গ্রামের আফাল প্রামানিকের স্ত্রী মনিকা বেগম ও ছেলে রাব্বী হোসেনসহ কয়েকজন কৃষক মরিচখেতে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যায় হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তারা বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে রাব্বী ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ছাড়া তার মা গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

বগুড়াআদমদীঘিনিহতজেলার খবরবজ্রপাত
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