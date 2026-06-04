আদমদীঘিতে বজ্রপাতে কিশোর নিহত

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় বজ্রপাতে রাব্বী হোসেন (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে উপজেলা সদরের তেঁতুলিয়া গ্রামের পাশে একটি মরিচখেতে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় কিশোরের মা মনিকা বেগম আহত হয়েছেন। তিনি আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে তেঁতুলিয়া গ্রামের আফাল প্রামানিকের স্ত্রী মনিকা বেগম ও ছেলে রাব্বী হোসেনসহ কয়েকজন কৃষক মরিচখেতে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যায় হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তারা বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে রাব্বী ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ছাড়া তার মা গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
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