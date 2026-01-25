Ajker Patrika
যশোর

যশোরের পাঁচ আসন: দলের ভেতর বিদ্রোহ, বেকায়দায় নেতারা

  • যশোরের ছয়টি আসনের পাঁচটিতেই নিষ্ক্রিয় মনোনয়নবঞ্চিতরা।
  • অনেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।
জাহিদ হাসান, যশোর 
যশোরের পাঁচ আসন: দলের ভেতর বিদ্রোহ, বেকায়দায় নেতারা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হলেও যশোরের ছয়টি আসনের পাঁচটিতেই মেটেনি বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল। আসনগুলোয় মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী কিংবা তাঁদের অনুসারীদের এখনো মাঠে নামাতে পারেনি দলটি। মনোনয়নবঞ্চিত এই অংশের নিষ্ক্রিয়তায় আসনগুলোয় বিএনপির প্রার্থীরা বড় চ্যালেঞ্জে পড়বেন বলে দলের নেতা-কর্মীরাই আশঙ্কা করছেন।

দলীয় সূত্র বলেছে, জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করার নির্দেশনা দিলেও স্থানীয় পর্যায়ের বড় অংশ তা মানছে না। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। তৃণমূলের কর্মীরা বলছেন, দলীয় এই দ্বিধাবিভক্তির সুযোগ নিচ্ছে জামায়াতে ইসলামী।

যশোর-১ (শার্শা) আসনটিতে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন চার নেতা। আসনটিতে চূড়ান্ত প্রার্থী করা হয় নুরুজ্জামান লিটনকে। এতে ক্ষুব্ধ তৃপ্তির অনুসারীরা। প্রতীক বরাদ্দের পরও ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে না তৃপ্তি, জহির ও মধুর অনুসারীদের।

যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন হাফ ডজন নেতা। মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবেরা সুলতানা। মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন চৌগাছা উপজেলার সাবেক সভাপতি জহিরুর ইসলাম। যদিও প্রতীক বরাদ্দের আগের রাতে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি। তবে প্রচারের তিন দিন পার হলেও তাঁকে মাঠে দেখা যায়নি। আরেক মনোনয়নবঞ্চিত মিজানুর রহমান খানকেও প্রচারে দেখা যাচ্ছে না।

যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর) বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছিলেন কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক টি এস আইয়ুব। তবে ঋণখেলাপি হওয়ায় তাঁর মনোনয়ন বাতিল করেছে কমিশন। পরে এই আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয় অভয়নগর বিএনপির সভাপতি মতিয়ার ফারাজীকে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে একাংশের নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রচারে নেমেছেন তিনি।

যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি শহীদ মো. ইকবাল হোসেন। পরে মনোনয়ন দেওয়া হয় সাবেক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মুফতি রশীদ আহমাদকে। তিনি ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হন ইকবাল। এর জেরে তাঁকে বহিষ্কার করে বিএনপি। তারপরও প্রচার চালাচ্ছেন তিনি।

যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ। মনোনয়নবঞ্চিত ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি কাজী রওনকুল ইসলাম এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-ধর্মবিষয়ক সম্পাদক অমলেন্দু দাস অপুর অনুসারীরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন।

বিষয়:

যশোরবিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচনছাপা সংস্করণজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে শেষ হতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিল আইসিসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

সম্পর্কিত

ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালুচর, যাতায়াতে দুর্ভোগ

ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালুচর, যাতায়াতে দুর্ভোগ

নিজের দেহটাও দান করেছেন আজাদুল

নিজের দেহটাও দান করেছেন আজাদুল

ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

যশোরের পাঁচ আসন: দলের ভেতর বিদ্রোহ, বেকায়দায় নেতারা

যশোরের পাঁচ আসন: দলের ভেতর বিদ্রোহ, বেকায়দায় নেতারা