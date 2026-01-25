Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

  • সংঘর্ষে ইতিমধ্যে একজন মারা গেছেন।
  • প্রার্থী ঘোষণার পর রেললাইনে নাশকতা।
  • কারাগারে থেকে বিদ্রোহী হিসেবে ভোটে নেতা।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরগরম ময়মনসিংহের রাজনীতির মাঠ। গল্প আড্ডায় চলছে ভোটের হিসাবনিকাশ। তবে জেলার ১১টি আসনের ৯টিতে বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছেন বিএনপির প্রার্থীরা। ভোটের প্রচারে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এমন হামলা, মামলা আরও হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা।

ময়মনসিংহ-১: ভারত সীমান্তবর্তী ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স ধানের শীষ প্রতীক পেলেও তাঁর পথ মসৃণ নয়। উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য ও ব্যবসায়ী সালমান ওমর রুবেল ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী মাঠে সরব প্রচারণায় নেমেছেন। ১৬ জানুয়ারি ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের এরশাদ বাজারে নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে নজরুল ইসলাম নামের এক কর্মী নিহত হয়েছেন।

সালেহ প্রিন্স বলেন, যাদের অবস্থান বিএনপির বিরুদ্ধে তারা দলের সাথে বেইমানি করছে।

ময়মনসিংহ-২: ফুলপুর-তারাকান্দার এই আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ শহীদ সারোয়ার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি হত্যা মামলায় কারাগারে রয়েছেন। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোড়া প্রতীক নিয়ে লড়ছেন। তাঁর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন পরিবারের সদস্য ও কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁর ভাই শাহ্ তারিক ইস্কান্দার বলেন, ‘ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আমার বড় ভাইকে জেলে পাঠানো হয়েছে। জনগণ আমাদের পক্ষে থাকায় বড় ভাই প্রার্থী হয়েছেন। তবে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি দ্রুত ভাইয়ের জামিন হবে।’

ময়মনসিংহ-৩: গৌরীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন প্রকৌশলী এম ইকবাল হোসাইন। তবে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকে গৌরীপুর বিএনপির মধ্যে বিভেদ প্রকাশ্যে এসেছে, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। দল থেকে বহিষ্কৃত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরন ঘোড়া প্রতীক পেয়ে মাঠে থাকায় তৃণমূলের অনেক নেতা-কর্মী এখন মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।

এম ইকবাল হোসাইন বলেন, গৌরীপুরের ইতিহাসে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে রেকর্ড তৈরি করবেন।

তবে হিরনের বক্তব্য হলো, দলের এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে তাঁর সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা আছে বলে মনে করেন তিনি।

ময়মনসিংহ-৬ ও ৭: ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়ীয়া) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আখতারুল আলম। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য শামছ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী আখতার সুলতানা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে আছেন। তাঁর প্রতীক ফুটবল। সম্পর্কে তাঁরা চাচি-ভাতিজা।

ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল খালেক সরকারের ছেলে মুহাম্মদ আনোয়ার সাদত স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় ধানের শীষ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ডা. মাহাবুবুর রহমান লিটন। ত্রিশালের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটাররা মনে করছেন, সাদতের পারিবারিক ভোটব্যাংক ধানের শীষের জন্য বড় হুমকি। অনেকে মনে করছেন, বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগাতে পারবেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সাদত।

ময়মনসিংহ-৮ ও ৯: ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন না পেয়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ নুরুল কবির শাহিন দল থেকে পদত্যাগ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হয়ে হাতপাখা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখানে বিএনপির প্রার্থী প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু। তিনি বলেন, মানুষ প্রতীকের বাইরে ভোট দেবে না। এখানে ধানের শীষ প্রতীক একটি বড় ফ্যাক্ট।

তবে নুরুল কবির শাহিন বলেন, কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে একটি মহল প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশনকে আরও তৎপর হতে হবে।

ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে সাবেক চারবারের সংসদ সদস্য খুররম খান চৌধুরীর স্ত্রী হাসিনা খান চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় নির্বাচনী লড়াইয়ে বিএনপির বিপুলসংখ্যক ভোট বিদ্রোহীদের দিকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ময়মনসিংহ-১০ ও ১১: ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপির প্রার্থী আক্তারুজ্জামান বাচ্চু। তবে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে গফরগাঁওয়ের রাজনীতি। তাঁর মনোনয়নকে ঘিরে ঘটে রেললাইনে নাশকতা। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বিএনপির সব বিদ্রোহী প্রার্থী সরে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও প্রভাবশালী নেতা আবু বকর সিদ্দিকুর রহমান এখনো মাঠে আছেন। তাঁর প্রভাবের কারণে অনেক এলাকাতে যেতে পারছেন না বিএনপির প্রার্থী।

এদিকে ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনে ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু বিএনপির মনোনয়ন পেলেও বিদ্রোহী হিসেবে মাঠে আছেন সদ্য সাবেক উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মুহাম্মদ মোর্শেদুল আলম। তিনি প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকায় ভোটাররা দ্বিধাবিভক্ত।

বিষয়:

বিএনপিময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনছাপা সংস্করণজেলার খবরভোটের মাঠেত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে শেষ হতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন মৃত স্ত্রী-সন্তানের মুখ

৫০ পর্যন্ত গুনতে না পারায় ৪ বছরের কন্যাকে পিটিয়ে হত্যা করল বাবা

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিল আইসিসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

সম্পর্কিত

ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালুচর, যাতায়াতে দুর্ভোগ

ব্রহ্মপুত্রের বুকে বালুচর, যাতায়াতে দুর্ভোগ

নিজের দেহটাও দান করেছেন আজাদুল

নিজের দেহটাও দান করেছেন আজাদুল

ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

যশোরের পাঁচ আসন: দলের ভেতর বিদ্রোহ, বেকায়দায় নেতারা

যশোরের পাঁচ আসন: দলের ভেতর বিদ্রোহ, বেকায়দায় নেতারা