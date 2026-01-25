ময়মনসিংহের ১১ আসন: বিএনপির বিদ্রোহে সংঘাতের শঙ্কা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরগরম ময়মনসিংহের রাজনীতির মাঠ। গল্প আড্ডায় চলছে ভোটের হিসাবনিকাশ। তবে জেলার ১১টি আসনের ৯টিতে বিদ্রোহী প্রার্থী থাকায় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছেন বিএনপির প্রার্থীরা। ভোটের প্রচারে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এমন হামলা, মামলা আরও হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা।
ময়মনসিংহ-১: ভারত সীমান্তবর্তী ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনে দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স ধানের শীষ প্রতীক পেলেও তাঁর পথ মসৃণ নয়। উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য ও ব্যবসায়ী সালমান ওমর রুবেল ঘোড়া প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী মাঠে সরব প্রচারণায় নেমেছেন। ১৬ জানুয়ারি ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও ইউনিয়নের এরশাদ বাজারে নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে নজরুল ইসলাম নামের এক কর্মী নিহত হয়েছেন।
সালেহ প্রিন্স বলেন, যাদের অবস্থান বিএনপির বিরুদ্ধে তারা দলের সাথে বেইমানি করছে।
ময়মনসিংহ-২: ফুলপুর-তারাকান্দার এই আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ্ শহীদ সারোয়ার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি হত্যা মামলায় কারাগারে রয়েছেন। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ঘোড়া প্রতীক নিয়ে লড়ছেন। তাঁর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন পরিবারের সদস্য ও কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁর ভাই শাহ্ তারিক ইস্কান্দার বলেন, ‘ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আমার বড় ভাইকে জেলে পাঠানো হয়েছে। জনগণ আমাদের পক্ষে থাকায় বড় ভাই প্রার্থী হয়েছেন। তবে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মামলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি দ্রুত ভাইয়ের জামিন হবে।’
ময়মনসিংহ-৩: গৌরীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন প্রকৌশলী এম ইকবাল হোসাইন। তবে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকে গৌরীপুর বিএনপির মধ্যে বিভেদ প্রকাশ্যে এসেছে, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। দল থেকে বহিষ্কৃত সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরন ঘোড়া প্রতীক পেয়ে মাঠে থাকায় তৃণমূলের অনেক নেতা-কর্মী এখন মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।
এম ইকবাল হোসাইন বলেন, গৌরীপুরের ইতিহাসে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে রেকর্ড তৈরি করবেন।
তবে হিরনের বক্তব্য হলো, দলের এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে তাঁর সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা আছে বলে মনে করেন তিনি।
ময়মনসিংহ-৬ ও ৭: ময়মনসিংহ-৬ (ফুলবাড়ীয়া) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আখতারুল আলম। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য শামছ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী আখতার সুলতানা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে আছেন। তাঁর প্রতীক ফুটবল। সম্পর্কে তাঁরা চাচি-ভাতিজা।
ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল খালেক সরকারের ছেলে মুহাম্মদ আনোয়ার সাদত স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় ধানের শীষ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ডা. মাহাবুবুর রহমান লিটন। ত্রিশালের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটাররা মনে করছেন, সাদতের পারিবারিক ভোটব্যাংক ধানের শীষের জন্য বড় হুমকি। অনেকে মনে করছেন, বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কাজে লাগাতে পারবেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সাদত।
ময়মনসিংহ-৮ ও ৯: ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ) আসনে ধানের শীষের মনোনয়ন না পেয়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ নুরুল কবির শাহিন দল থেকে পদত্যাগ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হয়ে হাতপাখা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখানে বিএনপির প্রার্থী প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু। তিনি বলেন, মানুষ প্রতীকের বাইরে ভোট দেবে না। এখানে ধানের শীষ প্রতীক একটি বড় ফ্যাক্ট।
তবে নুরুল কবির শাহিন বলেন, কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে একটি মহল প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশনকে আরও তৎপর হতে হবে।
ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে সাবেক চারবারের সংসদ সদস্য খুররম খান চৌধুরীর স্ত্রী হাসিনা খান চৌধুরীর মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় নির্বাচনী লড়াইয়ে বিএনপির বিপুলসংখ্যক ভোট বিদ্রোহীদের দিকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
ময়মনসিংহ-১০ ও ১১: ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে বিএনপির প্রার্থী আক্তারুজ্জামান বাচ্চু। তবে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে গফরগাঁওয়ের রাজনীতি। তাঁর মনোনয়নকে ঘিরে ঘটে রেললাইনে নাশকতা। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বিএনপির সব বিদ্রোহী প্রার্থী সরে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও প্রভাবশালী নেতা আবু বকর সিদ্দিকুর রহমান এখনো মাঠে আছেন। তাঁর প্রভাবের কারণে অনেক এলাকাতে যেতে পারছেন না বিএনপির প্রার্থী।
এদিকে ময়মনসিংহ-১১ (ভালুকা) আসনে ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু বিএনপির মনোনয়ন পেলেও বিদ্রোহী হিসেবে মাঠে আছেন সদ্য সাবেক উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মুহাম্মদ মোর্শেদুল আলম। তিনি প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকায় ভোটাররা দ্বিধাবিভক্ত।
একসময়ের খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদ আজ তার স্বাভাবিক গতিপথ হারাতে বসেছে। গাইবান্ধা সদর ও ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নদের বুকে পলি জমে জেগে উঠেছে ডুবোচর ও বিস্তীর্ণ বালুচর। পানি কমে যাওয়ায় থমকে গেছে নৌযান চলাচল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাইলের পর মাইল হেঁটে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।৩ মিনিট আগে
জীবনের পুরো সময়টাই মানবসেবায় কাটিয়েছেন আজাদুল কবির আজু। সবশেষে মানুষের কল্যাণে নিজের দেহটাও দান করে গেছেন দেশের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, উন্নয়নকর্মী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল কবির আজু।৬ মিনিট আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হলেও যশোরের ছয়টি আসনের পাঁচটিতেই মেটেনি বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল। আসনগুলোয় মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী কিংবা তাঁদের অনুসারীদের এখনো মাঠে নামাতে পারেনি দলটি। মনোনয়নবঞ্চিত এই অংশের নিষ্ক্রিয়তায় আসনগুলোয় বিএনপির প্রার্থীরা বড় চ্যালেঞ্জে পড়বেন বলে দলের২৯ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগঞ্জে সরকারের অনুমোদন ছাড়াই শতাধিক স মিল (করাতকল) দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে চালু রয়েছে। এসব করাতকলের মাধ্যমে নির্বিচারে কাটা হচ্ছে বনজ ও ফলদসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছে, অন্যদিকে সরকারও বিপুল রাজস্ব হারাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে