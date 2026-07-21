Ajker Patrika
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যশোর

চৌগাছায় ট্রাকচাপায় নরসুন্দরের মৃত্যু

চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি
চৌগাছায় ট্রাকচাপায় নরসুন্দরের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

যশোরের চৌগাছায় ট্রাকচাপায় কেষ্ট দাস (৪০) নামের এক নরসুন্দর নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের বড়খানপুর গ্রামের পুলিন দাসের ছেলে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চৌগাছা-মহেশপুর সড়কের জিসিবি আদর্শ কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে উপজেলার চাঁদপাড়া বাজারে নিজের সেলুন বন্ধ করে বাইসাইকেলে বাড়িতে যাচ্ছিলেন কেষ্ট দাস। চৌগাছা-মহেশপুর সড়কের জিসিবি কলেজের সামনে পৌঁছালে পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক (চুয়াডাঙ্গা-ট-১১-০৯১৬) তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তিনি এবং বাইসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পড়ে যায় এবং চালক পালিয়ে যান।

পরে স্থানীয়রা কেষ্ট দাসকে উদ্ধার করে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুনুর রশীদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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