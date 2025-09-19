মেয়েকে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন বাবা: আদালতে স্বীকারোক্তি

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের মনিরামপুরের রোহিতায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের পুকুর থেকে এক কিশোরীর (১৩) লাশ উদ্ধারের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। কিশোরীর বাবা মাওলানা আইনুল হক নিজেই মেয়েকে দোকান থেকে রুটি চুরির অপরাধে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) আদালতে মেয়েকে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন আইনুল হক। মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।
ওসি জানান, হত্যার শিকার কিশোরীর বাবা আইনুল হককে আজ আদালতে হাজির করা হয়। তিনি আদালতকে জানিয়েছেন, ৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে বাড়ির পাশের দোকান থেকে রুটি চুরি করার অভিযোগ পেয়ে ওই দিন বিকেলে নিজে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েকে মারধর করেন। একপর্যায়ে মেয়েকে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ স্থানীয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের পুকুরপাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে রেখে দেন। পরে এশার নামাজের পর নিজে পুকুরে লাশ ফেলে দেন।
ওসি আরও জানান, আইনুল হক স্বীকার করেন যে, তিনি লাশের পা ধরে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করার সময় মেয়ের পরনের পায়জামা খুলে তাঁর হাতে থেকে যায়। পরে সেই পায়জামা ও মেয়ের ওড়না পুকুরে ফেলে দেন।
এদিকে ১২ সেপ্টেম্বর কিশোরীর মা বাদী হয়ে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে মনিরামপুর থানায় মামলা করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ওসি বাবলুর রহমান খান বলেন, মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়নি। মামলা থেকে ধর্ষণের ধারা বাদ যাবে।
যশোরের মনিরামপুরের রোহিতায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের পুকুর থেকে এক কিশোরীর (১৩) লাশ উদ্ধারের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ। কিশোরীর বাবা মাওলানা আইনুল হক নিজেই মেয়েকে দোকান থেকে রুটি চুরির অপরাধে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) আদালতে মেয়েকে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন আইনুল হক। মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।
ওসি জানান, হত্যার শিকার কিশোরীর বাবা আইনুল হককে আজ আদালতে হাজির করা হয়। তিনি আদালতকে জানিয়েছেন, ৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে বাড়ির পাশের দোকান থেকে রুটি চুরি করার অভিযোগ পেয়ে ওই দিন বিকেলে নিজে ক্ষিপ্ত হয়ে মেয়েকে মারধর করেন। একপর্যায়ে মেয়েকে শ্বাসরোধে হত্যা করে লাশ স্থানীয় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের পুকুরপাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে রেখে দেন। পরে এশার নামাজের পর নিজে পুকুরে লাশ ফেলে দেন।
ওসি আরও জানান, আইনুল হক স্বীকার করেন যে, তিনি লাশের পা ধরে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করার সময় মেয়ের পরনের পায়জামা খুলে তাঁর হাতে থেকে যায়। পরে সেই পায়জামা ও মেয়ের ওড়না পুকুরে ফেলে দেন।
এদিকে ১২ সেপ্টেম্বর কিশোরীর মা বাদী হয়ে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে মনিরামপুর থানায় মামলা করেন।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ওসি বাবলুর রহমান খান বলেন, মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়নি। মামলা থেকে ধর্ষণের ধারা বাদ যাবে।
২০০২ সালে বুয়েট শিক্ষার্থী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মুশফিক উদ্দিন টগরকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তাঁর কাছ থেকে একটি রিভলবার ও ১৫৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর। গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ঠিক করা হয়েছে, অতিসত্বর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) বিমানবন্দরের...১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর জেলার কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক এস এম আশরাফুল আলম আসকরকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির তেজগাঁও থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকাসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর গত সাত দিনের অভিযানে ২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ম্যাগাজিন, গোলাবারুদ, দেশীয় অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, জাল জাতীয় পরিচয়পত্র, ভুয়া সেনা পরিচয়পত্র, জাল ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড, মোবাইল ফোন, চোরাই মালামাল ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে