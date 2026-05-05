জামিনে মুক্ত প্রধান আসামি, নিরাপত্তা শঙ্কায় নিহত বিএনপি নেতার পরিবার

যশোরে বিএনপি নেতা ও ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেনকে গুলি করে হত্যা মামলার প্রধান আসামি বাসেদ আলী পরশ জামিনে মুক্ত হয়ে বাদীপক্ষের স্বজনদের প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে যশোর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে আলমগীর হোসেনের স্ত্রী শামীমা বেগম এই অভিযোগ তোলেন।
সংবাদ সম্মেলনে শামীমা বেগমের অভিযোগ, গত ২৮ এপ্রিল হাইকোর্ট থেকে জামিন লাভের পর ৩০ এপ্রিল যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান মামলার প্রধান আসামি বাসেদ আলী পরশ। তাঁর মুক্তির পর থেকেই ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা নিরাপত্তা শঙ্কায় পড়েছেন।
শামীমা বেগম জানান, চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি বিকেলে যশোর শহরের শংকরপুরের ইসহাক সড়কে নিজ বাসার সামনে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয় নগর বিএনপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গ্রিনল্যান্ড প্রোপার্টিজের মালিক আলমগীর হোসেনকে। মোটরসাইকেলে এসে বাসেদ আলী পরশ, আসাবুল ইসলাম সাগরসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত আলমগীরকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
মামলার বাদী জানান, ঘটনার পরদিন ৪ জানুয়ারি কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা করা হয়। পুলিশ এ ঘটনায় প্রধান দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়। আসামিরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দেন। চার মাসের মধ্যে প্রধান আসামি জামিনে মুক্তি পাওয়ায় পরিবারটি নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।
নিহত আলমগীরের স্ত্রী অভিযোগ করেন, আসামি বাসেদ আলী পরশের বাবা একজন আইনজীবী ও সাবেক জনপ্রতিনিধি। আসামি নিজেও আইন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকায় আইনি সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্রুত জামিন পেয়েছেন। আসামিরা কারাগারে থাকাকালে বিভিন্ন মাধ্যমে হুমকি দিতেন। বর্তমানে জামিনে বেরিয়ে নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। এতে পরিবারটির আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে।
সংবাদ সম্মেলনে আলমগীর হোসেনের মেয়ে ইলারা খাতুন রাত্রিসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মাসুম খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, আসামি জামিনে বেরিয়ে বাদীপক্ষকে হুমকি দেওয়ার বিষয়ে কোনো অভিযোগের কথা জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হাওরাঞ্চলে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে তিন মাস মেয়াদি বিশেষ মানবিক সহায়তা কর্মসূচি শুরু করেছে সরকার। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চালের পাশাপাশি ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী নগদ অর্থসহায়তা দেওয়া হবে।১৪ মিনিট আগে
শেষে বাবার কিডনি প্রতিস্থাপনে নতুন জীবন পেলেও এবার তিনি আক্রান্ত হয়েছেন লিভার সিরোসিসে। অর্থাভাবে চিকিৎসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় এখন তিনি দেশের হৃদয়বান মানুষের সহায়তার অপেক্ষায় দিন গুনছেন।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীতে অ্যাগ্রো প্রজেক্ট খুলে প্রতারণার মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে একটি চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকার বাসাবো এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার মো. ওবায়েদুল্লাহ (৩৩) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।২১ মিনিট আগে
কথা ছিল ঈদুল আজহার আগে বাড়ি ফিরবেন, দীর্ঘদিনের প্রবাসজীবন শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না শাওন মির্জার (৩২)। সৌদি আরবে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। আজ মঙ্গলবার সৌদি আরবের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।২৪ মিনিট আগে