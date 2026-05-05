ঈদে বাড়ি ফেরা হলো না সৌদিপ্রবাসী শাওনের

কথা ছিল ঈদুল আজহার আগে বাড়ি ফিরবেন, দীর্ঘদিনের প্রবাসজীবন শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না শাওন মির্জার (৩২)। সৌদি আরবে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। আজ মঙ্গলবার সৌদি আরবের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত যুবক ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মরহুম জাহিদ মির্জার ছেলে। তিন বোনের মধ্যে একমাত্র ভাই তিনি।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, সৌদি আরবে গতকাল সোমবার রাতে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন শাওন মির্জা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের মধ্যে চলছে শোকের মাতম।
ভাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার জহুরুল হক মিঠু জানান, জীবিকার তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে তিনি সৌদি আরবে কর্মরত ছিল শাওন। ঈদুল আজহা উপলক্ষে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল। গতকাল রাতেই জানতে পারি সে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং আজ সকালে মারা গেছেন। তিনি শাওন মির্জার লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
হাওরাঞ্চলে অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে তিন মাস মেয়াদি বিশেষ মানবিক সহায়তা কর্মসূচি শুরু করেছে সরকার। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের চালের পাশাপাশি ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী নগদ অর্থসহায়তা দেওয়া হবে।১৪ মিনিট আগে
শেষে বাবার কিডনি প্রতিস্থাপনে নতুন জীবন পেলেও এবার তিনি আক্রান্ত হয়েছেন লিভার সিরোসিসে। অর্থাভাবে চিকিৎসা অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় এখন তিনি দেশের হৃদয়বান মানুষের সহায়তার অপেক্ষায় দিন গুনছেন।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীতে অ্যাগ্রো প্রজেক্ট খুলে প্রতারণার মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে একটি চক্রের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকার বাসাবো এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার মো. ওবায়েদুল্লাহ (৩৩) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।২১ মিনিট আগে
গত ৩ মে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনে যাতায়াতকারী শিক্ষার্থীদের অবগত করা যাচ্ছে যে–নবীনদের ওপর সিনিয়র অথবা তথাকথিত বাস কমিটি প্রভাব খাঁটিয়ে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হলে তা ‘র্যাগিং’ হিসেবে বিবেচিত হবে।২৭ মিনিট আগে