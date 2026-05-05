Ajker Patrika
ফরিদপুর

ঈদে বাড়ি ফেরা হলো না সৌদিপ্রবাসী শাওনের

ফরিদপুর প্রতিনিধি
শাওন মির্জা। ছবি: সংগৃহীত

কথা ছিল ঈদুল আজহার আগে বাড়ি ফিরবেন, দীর্ঘদিনের প্রবাসজীবন শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না শাওন মির্জার (৩২)। সৌদি আরবে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। আজ মঙ্গলবার সৌদি আরবের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত যুবক ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মরহুম জাহিদ মির্জার ছেলে। তিন বোনের মধ্যে একমাত্র ভাই তিনি।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সৌদি আরবে গতকাল সোমবার রাতে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন শাওন মির্জা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার-পরিজন ও স্বজনদের মধ্যে চলছে শোকের মাতম।

ভাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কমিশনার জহুরুল হক মিঠু জানান, জীবিকার তাগিদে দীর্ঘদিন ধরে তিনি সৌদি আরবে কর্মরত ছিল শাওন। ঈদুল আজহা উপলক্ষে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল। গতকাল রাতেই জানতে পারি সে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন এবং আজ সকালে মারা গেছেন। তিনি শাওন মির্জার লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

রমনার ডিসি মাসুদকে বদলি

আগামীকাল ১২টায় নুসরাত তাবাসসুমকে শপথ পড়াবেন স্পিকার

আমরা এখনো শুরুই করিনি—যুক্তরাষ্ট্রকে কিসের হুঁশিয়ারি দিলেন গালিবাফ

প্রাকৃতিকভাবে মুখ পরিষ্কার রাখার ৫ টিপস

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

হাওরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ কার্ড, মিলবে চাল-নগদ টাকা

লিভার সিরোসিসে অনিশ্চিত সোহাগের জীবন, নিভছে বাবার কিডনিতে বাঁচার স্বপ্ন

অ্যাগ্রো প্রজেক্ট খুলে ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

