ভৈরব নদে গোসলে নেমে নিখোঁজ গৃহবধূ, উদ্ধার হয়নি এখনো

যশোরের অভয়নগরে ভৈরব নদে গোসলে নেমে নিখোঁজ গৃহবধূ ফাতেমা আক্তার বর্ণা (২৮) উদ্ধার হয়নি এখনো। গতকাল শুক্রবার দুপুরে নওয়াপাড়ার সরদার মিলসংলগ্ন মালোপাড়া ঘাটে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ বর্ণা অভয়নগর উপজেলার মশরহাটি গ্রামের হাবিবুর রহমানের মেয়ে ও রবিউল ইসলামের স্ত্রী।
প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণার ছোট ভাই মেহেদী হাসান জানান, শুক্রবার দুপুরে তাঁরা একসঙ্গে ভৈরব নদে গোসল করতে নামেন। একপর্যায়ে বর্ণা পানিতে তলিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। পরে খুলনা থেকে আসা ডুবুরি দলও উদ্ধারকাজে যোগ দেয়। আজ সকাল পর্যন্ত যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালানো হলেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
নওয়াপাড়া নৌ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রনজিত কুমার নিখোঁজের বিষয়টি নিশ্চিত করে উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন।
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