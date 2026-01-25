Ajker Patrika
যশোর

যশোরে আসছেন জামায়াতের আমির, তিন লাখ মানুষের উপস্থিতির আশা

­যশোর প্রতিনিধি
আজ দুপুরে যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে যশোরে আসছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ২৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৮টায় শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন।

আজ রোববার দুপুরে প্রেসক্লাব, যশোরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল জানান, জামায়াতের আমিরের আগমন উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ওই জনসভায় প্রায় ৩ লাখ মানুষের সমাগম হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নির্বাচনের আগে জামায়াতের আমিরের সফরকে ঘিরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। জনসভায় যশোরে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে ভোট চাওয়া হবে। পাশাপাশি জামায়াত ক্ষমতায় গেলে যশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দলের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন শফিকুর রহমান।

জেলা জামায়াতের আমির গোলাম রসুল বলেন, ‘যশোর অবিভক্ত প্রথম জেলা হিসেবে বিভাগ হওয়ার দাবিদার। দীর্ঘদিন ধরে যশোরের দুঃখ খ্যাত ভবদহ সমস্যা সমাধানে জামায়াতে আমিরের কাছে দাবি জানাব। যশোরে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দাবি ওঠাব। সব মিলিয়ে যশোরের উন্নয়নে জামায়াতে আমিরের পরিকল্পনার কথা জানাবেন এই জনসমাবেশে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যশোর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল কাদের, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম কুদ্দুস ও রেজাউল করিম, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, শিক্ষা সম্পাদক আবুল হাশিম রেজাসহ অন্য নেতারা।

জামায়াতের আমিরের সফরকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে সাজসজ্জার কাজ চলছে। জনসভা সফল করতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একাধিক প্রস্তুতি সভা করা হয়েছে। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে আমিরের ছবি-সংবলিত বিলবোর্ড টাঙানো হয়েছে।

বিষয়:

যশোরজামায়াতখুলনা বিভাগজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
এলাকার খবর
