যশোরে আসছেন জামায়াতের আমির, তিন লাখ মানুষের উপস্থিতির আশা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে যশোরে আসছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। ২৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৮টায় শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন।
আজ রোববার দুপুরে প্রেসক্লাব, যশোরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল জানান, জামায়াতের আমিরের আগমন উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ওই জনসভায় প্রায় ৩ লাখ মানুষের সমাগম হতে পারে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, নির্বাচনের আগে জামায়াতের আমিরের সফরকে ঘিরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। জনসভায় যশোরে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে ভোট চাওয়া হবে। পাশাপাশি জামায়াত ক্ষমতায় গেলে যশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দলের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন শফিকুর রহমান।
জেলা জামায়াতের আমির গোলাম রসুল বলেন, ‘যশোর অবিভক্ত প্রথম জেলা হিসেবে বিভাগ হওয়ার দাবিদার। দীর্ঘদিন ধরে যশোরের দুঃখ খ্যাত ভবদহ সমস্যা সমাধানে জামায়াতে আমিরের কাছে দাবি জানাব। যশোরে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দাবি ওঠাব। সব মিলিয়ে যশোরের উন্নয়নে জামায়াতে আমিরের পরিকল্পনার কথা জানাবেন এই জনসমাবেশে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যশোর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল কাদের, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম কুদ্দুস ও রেজাউল করিম, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, শিক্ষা সম্পাদক আবুল হাশিম রেজাসহ অন্য নেতারা।
জামায়াতের আমিরের সফরকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে সাজসজ্জার কাজ চলছে। জনসভা সফল করতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে একাধিক প্রস্তুতি সভা করা হয়েছে। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন স্থানে আমিরের ছবি-সংবলিত বিলবোর্ড টাঙানো হয়েছে।
চট্টগ্রামে বিএনপির সমাবেশের মিছিলের ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে সাইদুল ইসলাম চিশতী (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে। এ ছাড়া সমাবেশে ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির৩৯ মিনিট আগে
তানিশা বেগম জুলাই অভ্যুত্থানে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ রিটনের মেয়ে। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের ২২ নম্বর গ্রামে তাদের বাড়ি। বর্তমানে শিশুটি হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলার পশ্চিম পাশের একটি কক্ষে ভর্তি রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বললেন, ‘আসসালামুআলাইকুম। ওনেরা ক্যান আছন (আপনারা কেমন আছেন)।’ এ সময় সমাবেশে উপস্থিত বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী একসঙ্গে বলে ওঠেন, ‘আরা গম আছি (আমরা ভালো আছি)।’১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৩টি সংসদীয় আসনে ‘ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম’ গঠন করেছে সরকার। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং অফিসার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে