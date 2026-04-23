বেনাপোল বন্দরের আমদানি পণ্যের নিরাপত্তাকর্মীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানি পণ্যবাহী যানবাহনের এক নিরাপত্তাকর্মীকে (এসকর্ট) বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর নাম ইউনুস আলী। শার্শা উপজেলার বড় আঁচড়া হরিণাপোতা মাঠে আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
ইউনুস আলী বেনাপোল পোর্ট থানার ছোট আঁচড়া গ্রামের মোস্তাব আলীর ছেলে। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
ইউনুস আলীর ভাই ইউসুফ জানান, গতকাল বুধবার দুপুরে তাঁর ভাইকে দুজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। পরে আজ সকালে বড় আঁচড়া হরিণাপোতা মাঠে ইউনুসের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। খবর পেয়ে বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।
ইউসুফ আরও বলেন, ‘ভাবি তাছলিমার সঙ্গে ভাইয়ের মনোমালিন্য ছিল। অন্য পুরুষের সঙ্গে ভাবির সখ্যতা ছিল। এ নিয়ে আমরা কয়েকবার বিচার-সালিসে বসলেও মীমাংসা হয়নি। একপর্যায়ে ভাবির সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদ হয় এবং ভাবি আরেকজনকে বিয়ে করেন। তবে সেখানে পাঁচ বছর সংসার করার পর আবার তিনি ফিরে এসে আমার ভাইয়ের সঙ্গে সংসার শুরু করেন।’
ইউসুফ আরও বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমরা ভাবিকে সন্দেহ করছি। তিনি অন্যের যোগসাজশে ভাইকে হত্যা করতে পারেন। এ ঘটনার দ্রুত তদন্তসাপেক্ষে অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’
বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ইউনুস বেনাপোল বন্দরের আমদানি পণ্যবাহী যানবাহনে এসকর্ট হিসেবে কাজ করতেন। সকালে স্থানীয় কৃষকেরা মাঠে কাজ করতে গিয়ে ধানখেতে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
