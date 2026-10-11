Ajker Patrika
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জামালপুর

ইসলামপুরে বিলে গোসলে নেমে শিশু নিখোঁজ

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
ইসলামপুরে বিলে গোসলে নেমে শিশু নিখোঁজ
জামালপুরের ইসলামপুরে বিলের পানিতে গোসল করতে নেমে রাতুল মিয়া নামের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের ইসলামপুরে বিলের পানিতে গোসল করতে নেমে রাতুল মিয়া (৮) নামের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ রোববার (১১ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পচাবহলা আলাই বিলে এই ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ রাতুল মিয়া ওই ইউনিয়নের পচাবহলা ঘোনাপাড়া এলাকার আলাল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে আলাই বিলে গোসল করতে নামে রাতুল। গোসল শেষে সঙ্গীরা পানি থেকে উঠে এলেও রাতুল উঠে আসেনি। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা বিলে নেমে তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘বিলের পানিতে গোসল করতে নেমে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধারে স্থানীয় বাসিন্দারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।’

বিষয়:

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