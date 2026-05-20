Ajker Patrika
জামালপুর

পুলিশের হাতে কামড় দিয়েও শেষরক্ষা হলো না বিপ্লবের

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি
পুলিশের হাতে কামড় দিয়েও শেষরক্ষা হলো না বিপ্লবের
প্রতীকী ছবি

জামালপুরের ইসলামপুরে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে ধরতে গিয়ে দুই পুলিশ সদস্য আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে শেষরক্ষা হয়নি আসামি বিপ্লব শেখের (২৮)। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

বুধবার (২০ মে) দুপুরে উপজেলার গোয়ালেরচর ইউনিয়নের মালমারা নয়াপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আসামি বিপ্লব শেখ ওই এলাকার বাহাদুর শেখের ছেলে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন ইসলামপুর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. মোজাম্মেল হক এবং কনস্টেবল মো. কামরুল ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এএসআই মোজাম্মেল হক কনস্টেবল মো. কামরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বসতবাড়ি থেকে বিপ্লবকে গ্রেপ্তারে চেষ্টা চালায়। এ সময় বিপ্লব পুলিশের ওপর আক্রমণ করেন। একপর্যায়ে এএসআই মোজাম্মেল হকের হাতে কামড় বসিয়ে দেন বিপ্লব। এতেও তাঁর শেষরক্ষা হয়নি। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় পুলিশ বিপ্লব শেখকে আটক করে। খবর পেয়ে থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে আটক বিপ্লব শেখকে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা বেলাল মিয়া, আকবর আলী এবং হেলাল মিয়া বলেন, বিপ্লবসহ তাঁর লোকজন পুলিশকে মারধর করেন। পুলিশের হাতে কামড় দিয়েছেন বিপ্লব।

ইসলামপুর থানার এএসআই মো. মোজাম্মেল হক বলেন, বিপ্লব শেখের বিরুদ্ধে জামালপুর ও শেরপুরের বিভিন্ন থানায় চুরির ঘটনায় সাতটি মামলা রয়েছে। তিনটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে বিপ্লব শেখকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। তবে তাঁকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় পুলিশ।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল কাইয়ুম গাজী বলেন, আসামির সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে। আসামিকে থানায় আনা হয়েছে। আগামীকাল তাঁকে জামালপুর চিফ জুডিশিয়াল আদালতে হাজির করা হবে।

বিষয়:

জামালপুরপুলিশআসামিমামলাগ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৪ শ্রমিকের মৃত্যু

বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় যুবককে ছুরিকাঘাত

বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় যুবককে ছুরিকাঘাত

বেতন-বোনাসের দাবিতে তেজগাঁওয়ে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বেতন-বোনাসের দাবিতে তেজগাঁওয়ে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

শেরপুরে সিএনজি-ডাম্প ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩

শেরপুরে সিএনজি-ডাম্প ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৩