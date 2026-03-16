Ajker Patrika
জামালপুর

নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে ১২ শ্রমিক আহত

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
জামালপুরের ইসলামপুর থানায় পুলিশের জন্য নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে গেছে।

জামালপুরের ইসলামপুর থানায় পুলিশের জন্য নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে ১২ জন নির্মাণশ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ইসলামপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে থানা প্রাঙ্গণে পুলিশের জন্য দ্বিতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। আজকেও দুপুরে শ্রমিকেরা প্রতিদিনের মতো কাজ করছিলেন। ঢালাইয়ের কাজ চলাকালে হঠাৎ করে ছাদ ধসে পড়ে। এতে ছাদের ওপরে ও নিচে থাকা ১২ জন নির্মাণশ্রমিক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে ইসলামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে পাঠান। আহত শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত তাঁদের জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ওই ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

ভবনের নির্মাণকাজ তদারকির দায়িত্বে থাকা গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ওসমান গণি বলেন, কী কারণে ছাদ ধসে পড়েছে, সেটা খতিয়ে দেখা হবে।

ভবন নির্মাণকাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এসএ এন্টারপ্রাইজের পক্ষে সাবঠিকাদার কাউছার বলেন, ‘আমরা যথাযথভাবে ঢালাইয়ের কাজ করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে ছাদ ধসে পড়ে। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছে।’

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল কাইয়ুম গাজী বলেন, ঢালাইয়ের কাজ চলাকালে ছাদ ধসে যাওয়ার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। ইসলামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

