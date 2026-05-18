Ajker Patrika
ঢাকা

কর্মী সেজে বিটিসিএলের তামার তার চুরি, গ্রেপ্তার ৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কর্মী সেজে বিটিসিএলের তামার তার চুরি, গ্রেপ্তার ৪
ছবি: ডিএমপির সৌজন্যে

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) ভূগর্ভস্থ ও ওভারহেড তামার তার চোর চক্রের হোতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর হাজারীবাগ ও মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. ইব্রাহিম (৩০), হুমায়ুন কবির (৪৯), মো. জুলহাস (৩০) ও মো. বাবুল (৩৫)। আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে ডিএমপি।

ডিএমপি জানায়, কলাবাগান থানায় করা একটি চুরির মামলা তদন্তে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ। পরে গতকাল সন্ধ্যায় হাজারীবাগ ও মোহাম্মদপুর এলাকায় ধারাবাহিক অভিযানে ইব্রাহিম, হুমায়ুন কবির, জুলহাস ও বাবুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপি আরও জানায়, গ্রেপ্তার চারজন গভীর রাতে বিটিসিএলের কর্মী সেজে বা রাস্তা মেরামতের নামে মাটির নিচের ম্যানহোল খুলে অত্যন্ত কৌশলে ভূগর্ভস্থ ও ওভারহেড তামার তার কেটে নিয়ে যান। তাঁরা চোরাই তারের ওপরের প্লাস্টিকের আবরণ পুড়িয়ে ভেতরের তামা বের করে তা স্থানীয় ভাঙারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করতেন বলেও স্বীকার করেছেন।

বিষয়:

চুরিমোহাম্মদপুররাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগবিটিসিএলঢাকার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

সিলেটে ইভটিজিং ও হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

সিলেটে ইভটিজিং ও হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন