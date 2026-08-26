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জামালপুর

দেওয়ানগঞ্জে ৪ মাদকসেবীর ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
দেওয়ানগঞ্জে ৪ মাদকসেবীর ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড
জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে চার মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে চার মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ জহুরুল হোসেন এ দণ্ড দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার বাহাদুরাবাদ ইউনিয়নের নয়া গ্রামের মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে রিপন মিয়া (৩৫), চর আমখাওয়া ইউনিয়নের টুপকারচর গ্রামের দোয়াত উল্লাহ মণ্ডলের ছেলে ওয়াজ উদ্দিন মণ্ডল (৫৫), মিতালী পূর্ব মিয়াপাড়া গ্রামের বুরহান উদ্দিনের ছেলে বাবু মিয়া (২৭) এবং মিতালী বাজারের মরহুম বাবুল মিয়ার ছেলে আল রাব্বী (২৩)।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক সেবনরত অবস্থায় তাঁদের আটক করে দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে রিপন মিয়াকে ছয় মাস এবং বাকি তিনজনকে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ জহুরুল হোসেন বলেন, ‘মাদক সেবনের অপরাধে চার ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘মাদক সেবনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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