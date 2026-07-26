Ajker Patrika
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জামালপুর

বকশীগঞ্জে ওষুধ ভেবে কীটনাশক পান, বৃদ্ধের মৃত্যু

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    
বকশীগঞ্জে ওষুধ ভেবে কীটনাশক পান, বৃদ্ধের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে ওষুধ ভেবে ভুলবশত কীটনাশক পান করে শাহ আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের কুশলনগর উত্তরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহ আলী ওই গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শাহ আলী দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন এবং চোখেও কম দেখতেন। নিয়মিত সেবনের জন্য তাঁর ঘরে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ রাখা ছিল। ঘরে থাকা কীটনাশকের বোতলকে ওষুধের বোতল ভেবে ভুলবশত পান করেন তিনি। এ সময় বাড়িতে তিনি ছাড়া কেউ ছিলেন না।

কিছু সময় পর তাঁর স্ত্রী বাড়িতে গিয়ে শাহ আলীকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত বৃদ্ধের ভাতিজা উজ্জ্বল মিয়া জানান, পরিবারের কারও সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। বৃদ্ধ বয়স ও চোখে কম দেখার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা তাঁদের।

এ বিষয়ে বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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