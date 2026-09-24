জামালপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো চিমনি ও কিলন

জামালপুরে পরিবেশ আইন অমান্য করে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। অভিযানে ভাটাটির নিষিদ্ধ ফিক্সড চিমনি ও কিলন বুলডোজার বা এক্সকাভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সদর উপজেলার পিয়ারপুর এলাকায় এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।
জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর জামালপুর জেলা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর হায়দার। এ সময় পিয়ারপুর এলাকার ‘মেসার্স এম আর ব্রিকস’ নামের ইটভাটায় এই অভিযান চালানো হয়।
প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন লঙ্ঘন করে প্রয়োজনীয় বৈধ অনুমোদন ছাড়াই ভাটাটি চালানো হচ্ছিল। পাশাপাশি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নিষিদ্ধ ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করে ইট পোড়ানো হচ্ছিল। অভিযানের সময় ভাটার উৎপাদন বন্ধ ছিল এবং মালিকপক্ষ বা কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে আর্থিক জরিমানা করা সম্ভব হয়নি। পরে এক্সকাভেটর দিয়ে ভাটার মূল কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জামালপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এ কে এম ছামিউল আলম কুরসি জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভাটার মূল কাঠামো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে তাঁদের নিয়মিত অভিযান চলছে। পরিবেশদূষণ রোধে এই ধরনের অননুমোদিত ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর হায়দার বলেন, পরিবেশ আইন অমান্য করে কোনোভাবেই অবৈধ ইটভাটা পরিচালনার সুযোগ নেই। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সঞ্জিত বিশ্বাস। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় জামালপুর সদর থানা-পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
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