পতনের পর শুধু ক্ষমতা বদল নয়, দরকার সামাজিক সংলাপ

স্বৈরাচারের পতনের পর শুধু ক্ষমতার হাতবদল হলে চলবে না। সমাজের নানা সংকট নিয়ে মানুষের মধ্যে সংলাপও জরুরি। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক বোঝাপড়া জোরদার করতে দরকার যুক্তিনির্ভর আলোচনা। আর এই আলোচনায় ডিজিটাল যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে একই সঙ্গে এটি বাড়াতে পারে বিভাজন ও মেরুকরণ।
আজ বৃহস্পতিবার ইয়ুর্গেন হেবারমাসের চিন্তা নিয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্মরণ সিম্পোজিয়ামে বক্তারা এসব কথা বলেন।
‘ইয়ুর্গেন হেবারমাস ইন আ ফ্র্যাকচার্ড ওয়ার্ল্ড: ডেমোক্রেসি, পাবলিক স্ফিয়ার অ্যান্ড দ্য ফিউচার অব ক্রিটিক্যাল রিজন’ শীর্ষক দিনব্যাপী সিম্পোজিয়াম ঢাকার ধানমন্ডিতে গোয়েথে-ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।
এ সংলাপের আয়োজন করে বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশন। সহযোগিতায় ছিল গোয়েথে-ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ফ্রিডরিখ-এবার্ট-স্টিফটুং বাংলাদেশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অনারারি অধ্যাপক এ আই মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আন্দোলনে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ভিডিও ও হ্যাশট্যাগ মূলধারার গণমাধ্যমের বাইরে বিকল্প যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করেছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পেরেছিল। তবে ডিজিটাল পরিসর মেরুকরণও বাড়াতে পারে। তাই এ যোগাযোগকে কীভাবে যুক্তিনির্ভর আলোচনা ও গণতান্ত্রিক চর্চায় কাজে লাগানো যায়, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।
অধ্যাপক এস. আমিনুল ইসলাম হেবারমাসের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন, সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ‘সিস্টেম’-এর সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন বা ‘লাইফ-ওয়ার্ল্ড’-এর ভারসাম্য জরুরি। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে ক্ষমতাশালী কাঠামো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এতে বিচ্ছিন্নতা, অর্থহীনতা ও ব্যক্তিত্বের সংকট তৈরি হতে পারে।
বাংলার পাঠশালা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আহমেদ জাভেদ চৌধুরী বলেন, কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনই শেষ কথা নয়। গণতন্ত্র কীভাবে শক্তিশালী করা যায়, সত্য কীভাবে জানা যায় এবং বৈষম্য ও মানুষের অসহায়ত্ব কীভাবে কমানো যায়—এসব নিয়ে সংলাপ প্রয়োজন। যোগাযোগ শুধু ব্যক্তিগত বা অর্থনৈতিক স্বার্থের বিষয় নয়; পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ন্যায়বিচারের জন্যও এটি জরুরি।
জার্মান দূতাবাসের উপ-মিশন প্রধান ড্যানিয়েল ব্লুম বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে মতপার্থক্যের কথা তুলে ধরেন। ফ্রিডরিখ-এবার্ট-স্টিফটুংয়ের আবাসিক প্রতিনিধি ফেলিক্স গের্দেস গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময়ের ওপর গুরুত্ব দেন।
গোয়েথে-ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের পরিচালক ফ্র্যাঙ্ক ওয়ার্নার বলেন, বৈশ্বিক বাজার, বাণিজ্যিকীকরণ, অ্যালগরিদম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবে যুক্তিনির্ভর ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা দুর্বল হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আবেগ ও পপুলিজম যুক্তিনির্ভর আলোচনার জায়গা দখল করছে। এ সংকট মোকাবিলায় গণতন্ত্র শক্তিশালী করার নতুন অঙ্গীকার প্রয়োজন।
সিম্পোজিয়ামে শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, জনবুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
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