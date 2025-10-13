একক অথবা জোটের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে পারে এনসিপি: সারজিস আলম

জামালপুর প্রতিনিধি
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, দল ও দেশের স্বার্থে তাঁরা এককভাবে অথবা কোনো জোটের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে পারেন। তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি, এনসিপি ও বাংলাদেশের স্বার্থে এনসিপি এককভাবেও নির্বাচনে যেতে পারে, কোনো অ্যালায়েন্সের মধ্য দিয়েও নির্বাচনে যেতে পারে। তবে যদি সেটা অ্যালায়েন্স হয়, তাহলে সেটা হবে একটা ইলেকটোরাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এনসিপি জাতীয় নাগরিক পার্টি—এনসিপির নামেই নির্বাচন করবে এবং আমরা যেটি প্রত্যাশা করছি, প্রতীক শাপলা দিয়েই আগামী নির্বাচন করবে।’
আজ সোমবার বেলা ১টায় জামালপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এনসিপির জামালপুর জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে সারজিস আলম এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের আইনাঙ্গন থেকে শুরু করে যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আছেন—প্রতীক, নির্বাচন কমিশনসংশ্লিষ্ট, আমরা তাঁদের সবার সঙ্গে কথা বলেছি। শাপলা প্রতীক দিতে আইনগত কোনো বাধা নেই। যেহেতু আইনগত কোনো বাধা নেই, আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের সঙ্গে অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে এ রকম একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন কোনো ধরনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছাচারমূলক কোনো আচরণ করবে না। আমরা প্রত্যাশা করি, শাপলা প্রতীক পাব এবং সেটা পেয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব।’
এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক বলেছেন, ‘জুলাই সনদ—এই কার্যক্রমগুলো অগ্রগতি হওয়ার পরে আমরা একটি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রত্যাশা করছি। সেই নির্বাচনে রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপির অংশগ্রহণের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে এনসিপিকে শক্তিশালী হিসেবে দাঁড় করানো এবং সাংগঠনিকভাবে এনসিপি যত শক্তিশালী হবে, আগামী নির্বাচনে এনসিপির জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার যে হার সংসদে, সেটি তত বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে আজকে আমাদের জেলা সাংগঠনিক সমন্বয় সভা।’
এনসিপির জামালপুরের প্রধান সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকিন আলম, কেন্দ্রীয় জাতীয় যুবশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক হিফজুর রহমান বকুল।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, দল ও দেশের স্বার্থে তাঁরা এককভাবে অথবা কোনো জোটের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে পারেন। তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি, এনসিপি ও বাংলাদেশের স্বার্থে এনসিপি এককভাবেও নির্বাচনে যেতে পারে, কোনো অ্যালায়েন্সের মধ্য দিয়েও নির্বাচনে যেতে পারে। তবে যদি সেটা অ্যালায়েন্স হয়, তাহলে সেটা হবে একটা ইলেকটোরাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এনসিপি জাতীয় নাগরিক পার্টি—এনসিপির নামেই নির্বাচন করবে এবং আমরা যেটি প্রত্যাশা করছি, প্রতীক শাপলা দিয়েই আগামী নির্বাচন করবে।’
আজ সোমবার বেলা ১টায় জামালপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এনসিপির জামালপুর জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে সারজিস আলম এসব কথা বলেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের আইনাঙ্গন থেকে শুরু করে যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আছেন—প্রতীক, নির্বাচন কমিশনসংশ্লিষ্ট, আমরা তাঁদের সবার সঙ্গে কথা বলেছি। শাপলা প্রতীক দিতে আইনগত কোনো বাধা নেই। যেহেতু আইনগত কোনো বাধা নেই, আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের সঙ্গে অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে এ রকম একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন কোনো ধরনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছাচারমূলক কোনো আচরণ করবে না। আমরা প্রত্যাশা করি, শাপলা প্রতীক পাব এবং সেটা পেয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব।’
এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক বলেছেন, ‘জুলাই সনদ—এই কার্যক্রমগুলো অগ্রগতি হওয়ার পরে আমরা একটি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রত্যাশা করছি। সেই নির্বাচনে রাজনৈতিক দল হিসেবে এনসিপির অংশগ্রহণের জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে এনসিপিকে শক্তিশালী হিসেবে দাঁড় করানো এবং সাংগঠনিকভাবে এনসিপি যত শক্তিশালী হবে, আগামী নির্বাচনে এনসিপির জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার যে হার সংসদে, সেটি তত বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে আজকে আমাদের জেলা সাংগঠনিক সমন্বয় সভা।’
এনসিপির জামালপুরের প্রধান সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকিন আলম, কেন্দ্রীয় জাতীয় যুবশক্তির যুগ্ম আহ্বায়ক হিফজুর রহমান বকুল।
কারণ দর্শানোর জবাব যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় ময়মনসিংহে ১১ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন। আজ সোমবার ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে হাবিবা মীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১৫ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের র্যাগিংয়ের অভিযোগে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ১৬ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবার) বিকেলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়।২১ মিনিট আগে
যশোরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ মহিবুর রহমান রিমন নামে এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আটক রিমন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডু উপজেলার মাছিজিদ্দা কুমিরা গ্রামের শাহ আলমের ছেলে।৩৮ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনকে ঘিরে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে দুই হাজারের বেশি পুলিশ সদস্যের পাশাপাশি ছয় প্লাটুন বিজিবি ও ১২ প্লাটুন র্যাব সদস্য মোতায়েন থাকবে। এ ছাড়া গোয়েন্দা সংস্থা, বিএনসিসি...১ ঘণ্টা আগে