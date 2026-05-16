Ajker Patrika
রংপুর

হজে পাঠানোর নামে অর্থ আত্মসাৎ, কলেজশিক্ষক গ্রেপ্তার

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার মোহাম্মদ আলী বাবু। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের কাউনিয়ায় হজে লোক পাঠানো ও চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাতের মামলায় পরোয়ানা জারি থাকা মোহাম্মদ আলী বাবু নামের এক কলেজ শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১৬ মে) তাঁকে রংপুর আদালতে পাঠানো হয়। এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে রংপুর মহানগর এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মোহাম্মদ আলী বাবু উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের গধাদর গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে এবং ওই এলাকার মীরবাগ কলেজের প্রভাষক।

কাউনিয়া থানার এসআই ব্রজগোপাল কর্মকার জানান, মোহাম্মদ আলী বাবু হজে পাঠানো ও চাকরি দেওয়ার নামে অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। প্রতারিত ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মোহাম্মদ আলী বাবুর বিরুদ্ধে নীলফামারী থানায় দুটি ও রংপুর আদালতে তিনটি মামলা রয়েছে। মোহাম্মদ আলী বাবু দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় থাকেন না এবং কলেজে যান না। আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আসামির অবস্থান শনাক্ত করে পুলিশ। কাউনিয়া থানা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে রংপুর মহানগর এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে মোহাম্মদ আলী বাবুকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে রংপুর মহানগর থেকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন বলেন, আসামির বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করেন আদালত। পরোয়ানামূলে গ্রেপ্তার করে আজ তাঁকে রংপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

