Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা, ধানখেত থেকে মরদেহ উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার শিবগঞ্জে শাহ আলম (৪০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে বিহার ইউনিয়নের সংসারদীঘি গ্রামে ধানখেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত শাহ আলম সংসারদীঘি গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর বাড়িতে ছিলেন শাহ আলম। আজ সকালে বাড়ির পাশে ধানখেতে তাঁর মরদেহ দেখতে পায় গ্রামের লোকজন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। নিহত ব্যক্তির মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। মরদেহের পাশে একটি ধান কাটার হাঁসুয়া পড়ে ছিল।

বিহার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য শাহজাহান আলী জানান, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শাহ আলম বাড়িতেই মা-বাবার সঙ্গে বসবাস করতেন। শাহ আলমের দুই ছেলের মধ্যে একজন মায়ের সঙ্গে এবং অপরজন নানাবাড়ি থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে কিছুদিন আগে সালিসও হয়েছে।

শিবগঞ্জ থানার ওসি শাহিনুজ্জামান বলেন, কী কারণে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করেছে।

বগুড়াকুপিয়ে হত্যামরদেহযুবকশিবগঞ্জ (বগুড়া)
