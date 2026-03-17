জামালপুরে ইয়াবাসহ ছাত্রদলের ২ নেতা গ্রেপ্তার

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ইউনিয়ন ছাত্রদলের দুই নেতাকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে দল থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান শিপলু ফকির ও সদস্যসচিব রকিব হাসান রনি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেলান্দহ উপজেলার আদ্রা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিছুর রহমান ও একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হককে সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদলের কোনো নেতা-কর্মীর সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
গতকাল সোমবার (১৬ মার্চ) রাতে জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।
এ সময় ছাত্রদল নেতা মেলান্দহ উপজেলার আদ্রা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিছুর রহমান ও একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হককে ৪০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
ছাত্রদল নেতাদের ইয়াবাসহ আটক করার বিষয়টি আজ নিশ্চিত করেছেন জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাইয়ুম।
ওসি বলেন, গতকাল রাতে ৪০ পিস ইয়াবাসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। তাঁদের কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে। এ সময় আদালত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠান।
এবারের ঈদে সাত দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা। আর ঈদের ছুটিতে বাড়তি পর্যটকের চাপ সামাল দিতে পর্যটননগরী কক্সবাজারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রমজানে হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট ও কটেজগুলোতে কক্ষ ভাড়ায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিয়েও পর্যটক পাওয়া যায়নি।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার খালাশপীরে আবিষ্কৃত সম্ভাবনাময় কয়লাখনির কার্যক্রম প্রায় দুই দশক ধরে সিদ্ধান্তহীনতায় থমকে আছে। ফলে দেশের অন্যতম বৃহৎ জ্বালানির উৎস হিসেবে বিবেচিত হলেও এখনো শুরু হয়নি কয়লা উত্তোলনের কার্যক্রম।১ ঘণ্টা আগে
কড়া নাড়ছে মুসলমানদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। আজ ২৮ রমজান। ঈদের নতুন জামা-জুতার কেনাকাটা তাই উঠেছে তুঙ্গে। অনেকের কেনাকাটা ইতিমধ্যে শেষ। যাঁদের নানা কারণে সম্ভব হয়নি, বাজারে এখন মূলত তাঁদেরই ভিড়; বিশেষ করে পাঞ্জাবির দোকানগুলোতে ক্রেতা বেশি।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সিভিল এভিয়েশনের নিরাপত্তাপ্রহরীর ঘুষিতে নিরাপত্তা সুপারভাইজার আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে শাহ আমানত বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সুপারভাইজার আজিম উদ্দিনের তাঁর অধীন নিরাপত্তাপ্রহরী সাজ্জাত হোসেনের সঙ্গে দায়িত্বের বিষয়ে কথা-কাটাকাটি হয়।২ ঘণ্টা আগে