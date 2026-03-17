Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে ইয়াবাসহ ছাত্রদলের ২ নেতা গ্রেপ্তার

জামালপুর প্রতিনিধি 
আনিছুর রহমান ও এনামুল হক। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ইউনিয়ন ছাত্রদলের দুই নেতাকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে দল থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান শিপলু ফকির ও সদস্যসচিব রকিব হাসান রনি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেলান্দহ উপজেলার আদ্রা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিছুর রহমান ও একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হককে সাংগঠনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। তাঁদের সঙ্গে ছাত্রদলের কোনো নেতা-কর্মীর সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার (১৬ মার্চ) রাতে জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় ছাত্রদল নেতা মেলান্দহ উপজেলার আদ্রা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিছুর রহমান ও একই ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হককে ৪০ পিস ইয়াবাসহ আটক করা হয়।   

ছাত্রদল নেতাদের ইয়াবাসহ আটক করার বিষয়টি আজ নিশ্চিত করেছেন জামালপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাইয়ুম।

ওসি বলেন, গতকাল রাতে ৪০ পিস ইয়াবাসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। তাঁদের কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে। এ সময় আদালত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠান।

