Ajker Patrika
চাঁদপুর

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ২২: ৩৯
জি এম ফজলুল হক। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সন্ধ্যায় রাজধানীর ইউনাইটেড হসপিটালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর এ তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন মরহুমের বড় ছেলে ব্যারিস্টার জিয়াউল হক জিকু। জি এম ফজলুল হক দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসা নিয়েছেন দেশ ও বিদেশে।

জি এম ফজলুল হক চাঁদপুর সদর উপজেলার তরপুরচন্ডী ইউনিয়নের তরপুরচন্ডী গ্রামের গাজি বাড়ির মরহুম মিছির আলী গাজির ছেলে। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তিনি পরিবারসহ ঢাকায় বসবাস করতেন।

জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ চাঁদপুর গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে। পরিবার থেকে এখন পর্যন্ত জানাজার সময় জানানো হয়নি।

বিএনপির এ নেতা দল থেকে মনোনীত হয়ে চাঁদপুর-৩ আসনে ১৯৯৬ সালে সপ্তম ও ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একই আসনে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী দীপু মনির কাছে তিনি পরাজিত হন।

জি এম ফজলুল হক সংসদ সদস্য থাকাকালে জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

