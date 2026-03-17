Ajker Patrika
পরিবেশ

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ২২: ৪৯
তুর্কমিনিস্তানে মিথেন গ্যাসের একটি মেঘপুঞ্জের স্যাটেলাইট চিত্র। এখান থেকে প্রতি ঘণ্টায় ১৮ টন গ্যাস নির্গত হচ্ছে। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

২০২৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিথেন গ্যাস নিঃসরণের ঘটনাগুলো স্যাটেলাইট তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ‘স্টপ মিথেন প্রজেক্ট’-এর এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, তেল ও গ্যাস স্থাপনাগুলো থেকে বের হওয়া বিপুল মিথেন প্লুম জলবায়ুর ওপর ভয়াবহ উষ্ণায়ন প্রভাব ফেলছে। অথচ এর অনেকগুলোই সামান্য রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সহজেই বন্ধ করা সম্ভব।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, গবেষণায় কয়েক ডজন ‘মেগা-লিক’ শনাক্ত হয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটির প্রভাব একটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সমান। বিশ্লেষকদের মতে, অনেক সহজ সমাধান থাকার পরও এসব লিক বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া ‘ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো’ বিষয়। কারণ মিথেন গ্যাসই মূলত প্রাকৃতিক গ্যাস, যা সংগ্রহ করে বিক্রি করা সম্ভব—অর্থাৎ লিক বন্ধ করা অনেক ক্ষেত্রে বিনা খরচেই সম্ভব।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—বিশ্বজুড়ে এসব লিক দেখা গেলেও তালিকার শীর্ষ ২৫ টির বেশির ভাগই তুর্কমিনিস্তানে অবস্থিত। দেশটির মিথেন নিঃসরণের পরিমাণ আগেই ‘চোখ কপালে তোলার মতো’ বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, ভেনেজুয়েলা এবং ইরানেও একাধিক বড় লিক শনাক্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে সবচেয়ে বড় লিকটি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫.৫ টন মিথেন নিঃসরণ করছে, যা প্রায় ১০ লাখ এসইউভি গাড়ির নির্গমনের সমতুল্য।

শুধু তেল-গ্যাস নয়, বর্জ্য ফেলানোর স্থানগুলো থেকেও বিপুল মিথেন নিঃসরণ হচ্ছে। তুরস্ক, আলজেরিয়া, মালয়েশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এমন দূষণ দেখা গেছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রায় ২৫ শতাংশের জন্য দায়ী মিথেন গ্যাস। ২০০৭ সালের পর থেকে এর নিঃসরণ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। দ্রুত নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে এটি ভয়াবহ জলবায়ু বিপর্যয়ের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে আশার দিক হলো—কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় মিথেন দ্রুত বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হয়। তাই এর নিঃসরণ কমালে দ্রুত ইতিবাচক প্রভাব পাওয়া সম্ভব। এ জন্য একে জলবায়ু সংকটের ‘ইমার্জেন্সি ব্রেক’ বলা হচ্ছে।

গবেষকেরা বলছেন, আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এখন এই অদৃশ্য দূষণকে দৃশ্যমান করেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশ ও কোম্পানিগুলোর ওপর জবাবদিহি বাড়ানো এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চাপ তৈরির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিষয়:

জলবায়ুপরিবেশপাঠকের আগ্রহগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

